В Одесі незаконно привласнили санаторій на курорті "Куяльник"
Київ • УНН
КИЇВ. 9 грудня. УНН. В Одесі підприємство незаконно привласнило приміщення санаторію ім. Пирогова, розташованого на території Куяльницького лиману, вартістю близько 1 млрд гривень. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу прокуратури в Одеській області.
"З’ясовано, що підприємство протиправно оформило право власності на приміщення санаторію площею понад 100 тис. кв. м вартістю близько 1 млрд грн", - сказано у повідомленні.
Так, прокурори обласної прокуратури вживають заходи з метою повернення державі майна санаторію ім. Пирогова, розташованого на території Куяльницького лиману. Це курорт державного значення, один з перших у світі, де почали застосовувати грязелікування.
Прокурори звернулись до господарського суду з позовом про скасування рішень держреєстратора та визнання за державою права власності на нерухомість об’єднання санаторно-курортних закладів на курорті "Куяльник".
Нагадаємо, у столиці керівник підрядної організації привласнив 330 тис. гривень бюджетних коштів виділених на ремонт дитячих садків.