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В ОБСЕ обеспокоены увольнением Аласании

В ОБСЕ обеспокоены увольнением Аласании

Киев  •  УНН

 • 9309 просмотра

КИЕВ. 8 февраля. УНН. Представитель Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир заявил, что обеспокоен досрочным увольнением Зураба Аласании с должности председателя Национальной общественной телерадиокомпании Украины. Об этом сообщается на официальном сайте миссии, передаёт УНН.

"Это скорое решение вызывает беспокойство, поскольку оно может негативно повлиять на независимость и жизнеспособность общественных СМИ в Украине, особенно в преддверии двух крупных выборов в этом году", - процитировали Дезира в пресс-службе ОБСЕ.

Дезир отметил, что с момента создания Национальная общественная телерадиокомпания за короткий срок смогло предпринять важные шаги, чтобы из контролируемого государством СМИ превратиться в общественное. Также "Суспільне" быстро установило стандарты профессиональной журналистики.

"Этот переход был сложным процессом, особенно из-за значительного сокращения бюджета в деятельности вещателя за последние два года", - добавил представитель ОБСЕ.

Он подчеркнул, что ожидать от общественных СМИ надежных, качественный и информативных программ можно только, когда они независимы и финансово устойчивы.

Как сообщал УНН, Наблюдательный совет "UA: Суспільне" поддержал досрочное расторжение контракта с председателем правления ОАО НСТУ Зураб Аласания.

Позже Наблюдательный совет обнародовал протокол заседания.

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