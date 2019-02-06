Наблюдательный совет Суспильного обнародовал протокол заседания, где уволили Аласанию

Согласно протоколу, на заседании присутствовали 14 членов Наблюдательного совета из 16.

Вопрос увольнения Аласании был шестым в повестке дня.

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УНН публикует полный текст части протокола, где говорится о досрочном прекращении контаркт с Аласанией:

"Вячеслав Козак предложил проект решения «О досрочном прекращении контракта с председателем правления ОАО «НСТУ» Аласанией З.Г.»: «Наблюдательный совет принимает досрочно прекратить контракт с председателем правления ОАО «НСТУ» Аласанией З.Г. по основаниям, предусмотренным пунктом 7.5.2 указанного договора, а именно: «Совершение Председателем правления действий, несовместимых с миссией, целью, принципами и задачами Телерадиокомпании, указанными в Уставе». К таким действиям Наблюдательный совет относит следующее:

В обход Устава ОАО «НСТУ», согласно которому «Исполнительным органом Телерадиокомпании является правление (ст. 56), Аласания З.Г. делегировал ключевые исполнительные функции так называемому директорату (исполнительному директору, его заместителям и директорам департаментов), фактически создав параллельную правлению исполнительную структуру во главе с исполнительным директором, который фактически превратился во второго человека в компании (с объемом полномочий больше, чем у членов правления). За 15 месяцев (с июля 2017 до октября 2018) на оплату деятельности дублирующих органов было потрачено более 8 млн грн.

Под руководством Аласания З.Г. компания ведет несбалансированную и противоречивую финансовую политику: одновременно объявляет режим жесткой экономии, отправляет некоторых работников в неоплачиваемые отпуска, при этом проводит закупки, осуществляет ремонт, выплачивает премии и тому подобное. Премирования руководящего состава (в частности, членов так называемого директората) осуществляется правлением непрозрачно, без указания оснований и любых установленных правил. Рекомендации Комитета Наблюдательного совета по назначениям и вознаграждениям от 28.08.2018 по определению таких оснований и установление правил до сих пор не было выполнено.

За год управления компанией (с момента назначения на должность и к проведению независимого аудита компанией Ernst & Young) Аласания З.Г. не в состоянии упорядочить финансовую отчетность компании, в результате чего независимый аудитор отказался предоставлять аудиторское заключение по финансовой отчетности компании.

Вопреки требованиям статьи 5 Закона Украины «Об Общественном телевидении и радиовещании Украины» и представленной на рассмотрение Наблюдательного совета в конце 2017 «Переходной концепции развития национального вещания ОАО «НСТУ» (телевизионная составляющая)», Аласания З.Г. к данному пор не организовал вещание канала «UA: Первый», ни как «общественно-политического канала» (в соответствии с требованиями закона), ни как канала «информационного и общественно-политического вещания с элементами просвещения (как указано в указанной переходной концепции). В результате канал, в частности, не осветил оперативно либо не осветил вообще (кроме коротких упоминаний в новостях) такие важные события, как национальный Крестный ход за единую поместную церковь 28.07.2018 г. (При участии не менее 65 тысяч граждан), заседание Генассамблеи ООН 26.09 .18 с крайне важных для Украины вопросов (включая выступлением Президента Украины), работу IX Международного экономического форума «ИнновациИ. Инвестиции. Харьковские инициативы» (при участии главы государства).

Под руководством Аласания З.Г. компания в течение 2018 внедряла неправильно понятый принцип «отстранение от власти», вплоть до полной деполитизации новостей, прямо противоречит требованию миссии ОАО «НСТУ» - «Предоставлять обществу достоверную и сбалансированную информацию об Украине и мире».

Сергей Таран обратил внимание на то, что освещение деятельности любых политиков или должностных лиц не может быть основанием для оценки Наблюдательным Советом эффективности работы Общественного и предложил не ставить на рассмотрение НС аргументацию, что "Суспильне" кого-то «достаточно» или «недостаточно» осветило. Это, в частности, касается и крестного хода или трансляции сессии Генассамблеи ООН.

Вячеслав Козак согласился с оговоркой С. Тарана.

Светлана Остапа предложили сначала рассмотреть отчет о работе ОАО «НСТУ» по 2018, а потом уже делать окончательные выводы.

Виктор Таран поддержал предложение С. Остапы и предложил не рассматривать этот вопрос без рассмотрения отчета.

Александр Павличенко обратил внимание на то, что в соответствии с положениями контракта, принятие решения о досрочном прекращении контракта требует рассмотрения на двух заседаниях и предусматривает срок для предоставления объяснений председателя правления.

Алексей Панич отметил, что вместо подпункта контракта 7.5.2., на который ссылается проект решения, предложенный Вячеславом Козаком, и который предусматривает отдельный срок для предоставления объяснений председателя правления, Наблюдательный совет мог бы рассмотреть вопрос досрочного прекращения контракта с Зурабом Аласанией в соответствии с подпунктом 7.4.2.1 контракта, а именно: «Этот контракт прекращается досрочно (...) в случае (...) выявленного несоответствия председателя правления занимаемой должности вследствие недостаточной квалификации». Досрочном прекращении контракта по этому подпункту не предусматривает рассмотрения на двух заседаниях, поскольку здесь речь не идет об однократном нарушении, по поводу которого следует требовать письменное объяснение. По мнению Алексея Паныча, основания для ссылки на подпункт 7.4.2.1 контракта имеющиеся, так несоответствие председателю правления занимаемой должности оказалась уже в процессе его работы после избрания на должность крайней мере в двух отношениях.

Во-первых, это неспособность Зураба Аласания построить эффективную систему управления компанией. Этот факт подтвержден только принятым Наблюдательным советом решением, согласно которому Наблюдательный совет, опираясь на рекомендации внешнего аудита и организованной Наблюдательным советом рабочей группы, отменила структуру управления, предложенную Зурабом Аласанией в момент его избрания, и приняла принципиально иную структуру управления компанией, без дублирования управленческих функций и принципиально другим подходом к функционалу членов правления компании. Структура управления, предложенная и внедренная Зурабом Аласанией, на практике оказалась крайне неэффективной и внутренне противоречивой, что и выявило его недостаточную квалификацию как менеджера. Кроме того, Зураб Аласания последовательно саботировал организацию работы контрольных подразделений компании: службу внутреннего аудита в конце концов пришлось создавать Наблюдательному совету, а функции управления рисками и комплаенс так и не были созданы к концу 2018 года, как это рекомендовали аудиторы и требовала Наблюдательный совет.

Во-вторых, это неспособность Зураба Аласания построить прозрачную систему работы ОАО «НСТУ» с донорскими средствами, выделенными ими на развитие ОАО «НСТУ». Этот факт подтвержден только выслушанными Наблюдательным советом результатам изучения документов Благотворительного фонда поддержки создания и развития общественного телевидения и радиовещания Украины.

Алексей Панич отметил, что эти факты свидетельствуют о проявленном Зурабом Аласанией уже после избрания несоответствия квалификационным требованиям, предъявляемым Наблюдательным советом в ходе проведения конкурса на должность председателя правления компании: в частности, «наличие необходимых знаний для эффективного распределения и использования ресурсов (в том числе человеческих, финансовых, материальных)» , «способность к организации работы и контроля», «способность к управлению человеческими ресурсами».

Вадим Городской обратил внимание присутствующих на то, что члены правления работали в рабочей группе по разработке решений по вопросам новой организационной структуры ОАО «НСТУ», а потому нельзя говорить об их неспособность работать в этом направлении.

Алексей Панич ответил, что отдельные члены правления проявили способность конструктивно сотрудничать в разработке новой организационной структуры, зато председатель правление не проявлял в этом плане никакой инициативы, а когда ознакомился с результатом работы группы, внес ряд дополнительных предложений, большая часть которых после обсуждения была отвергнута и не вошел в окончательную версию организационной структуры, принятой Наблюдательным советом.

Вячеслав Козак заявил, что отказывается от ссылки на пункт 7.5.2. контракта и поддерживает ссылки на подпункт 7.4.2.1 и предложил поставить на голосование проект решения, предложенный А. Панича с учетом обоснований, изложенных в проекте В. Козака и дополнений и оговорок, высказанных в ходе обсуждения.

Зураб Аласания сообщил, что не согласен с замечаниями к его работе, и спросил, действительно ли члены Наблюдательного совета считают, что он мало сделал с момента избрания его председателем правления. По его мнению, за такой короткий срок в условиях постоянного недофинансирования мало кто сделал бы больше.

Татьяна Лебедева подчеркнула, что с момента избрания председателя и членов правления ни одна из инициатив правление не была отвергнута Наблюдательным советом, в частности первый этап оптимизации региональной структуры был поддержан полностью в соответствии с предложениями правления. Вместе с тем задачи, поставленные Наблюдательным советом по разработке концепций вещания и Стратегии развития ОАО «НСТУ», поставленные Основными направлениями деятельности ОАО «НСТУ» на 2017 и 2018-2020 гг не выполнялись в срок и затягивались.

Вадим Городской и Светлана Остапа обратили внимание на то, что расторжение контракта в избирательный период может быть воспринятым как попытки политического вмешательства в работу вещателя.

Владимир Яворивский отметил, что в любой период расторжения контракта может быть так воспринято, а также предложил голосовать за проект решения по вопросу о досрочном прекращении контракта с председателем правления ОАО «НСТУ» Аласанией З.Г. путем заполнения письменных анонимных бюллетеней для подсчета результатов голосования образовав счетную комиссию в составе Н. Скрипки, Яворивского, В. Городского, чтобы процедура соответствовала той, которая была при избрании председателя правления.

Решили: Голосовать за проект решения вопроса о досрочном прекращении контракта с председателем правления ОАО «НСТУ» Аласанией З.Г. путем заполнения письменных анонимных бюллетеней для подсчета результатов голосования образовав счетную комиссию в составе Яворивского, Н. Скрипки, В. Городского.

Опрос:

За - 10. Против - 0 Воздержались - 2 (С. Остапа, В. городской).

Решение принято.

Татьяна Лебедева поставила на голосование путем заполнения анонимных письменных бюллетеней проект решения «Прекратить контракт от 4 мая 2017 между ОАО «НСТУ» и Аласания досрочно на основании п. 7.4.2.1 контракта с учетом обоснований, изложенных в проектах решений О. Паныча и В . Козака, а также дополнений и оговорок, высказанных в ходе обсуждения».

Решили: Прекратить контракт от 4 мая 2017 между ОАО «НСТУ» и Аласания досрочно на основании п. 7.4.2.1 контракта с учетом обоснований, изложенных в проектах решений О. Паныча и В. Козака, а также дополнений и оговорок, высказанных в ходе обсуждения.

Голосования (протокол счетной комиссии №1):

По - 9 против - 3.

Решение принято.

Алексей Панич отметил, что Наблюдательный совет, после только что принятого решения, должна также определиться с тем, кто будет исполнять обязанности председателя правления на переходный период. А. Панич предложил назначить исполняющим обязанности председателя правления с момента прекращения полномочий З.Г. Аласания и до избрания нового председателя правления члена правления Николая Чернотицкого.

Решили Назначить исполняющим обязанности председателя правления ОАО «НСТУ», с момента прекращения действия договора с З.Г. Аласанией и до избрания нового председателя правления, члена правления Чернотицкого Николая Николаевича.

Опрос:

За - 12. Против - 0 Воздержались - 0.

Решение принято".

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На заседании присутствовали следующие лица:

Лебедева Т.Я., председатель Наблюдательного совета;

Остапа С.В., заместитель председателя Наблюдательного совета;

Городской В.В., секретарь Наблюдательного совета;

Аврахов Т.Г., член Наблюдательного совета;

Глибовицкий Е.М., член Наблюдательного совета;

Панич А.А., член Наблюдательного совета;

Хохич И.М., член Наблюдательного совета;

Козак В.В., член Наблюдательного совета;

Павличенко А.Н., член Наблюдательного совета;

Скрипка Н.С., член Наблюдательного совета;

Таран В.В., член Наблюдательного совета;

Таран С.В., член Наблюдательного совета;

Карякина Д.С., член Наблюдательного совета;

Яворивский В.А., член Наблюдательного совета.

Как сообщал УНН, Наблюдательный совет "UA: Общественное" поддержала досрочное расторжение контракта с председателем правления ОАО НСТУ Зураб Аласания.

Напомним, ранее Зураб Аласания прокомментировал разрыв контракта: причины неизвестны, официального обоснования нет.