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В ОБСЄ занепокоєні звільненням Аласанії

В ОБСЄ занепокоєні звільненням Аласанії

Київ • УНН

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КИЇВ. 8 лютого. УНН. Представник Організації з безпеки і співпраці в Європі з питань свободи ЗМІ Арлем Дезір заявив, що стурбований достроковим звільненням Зураба Аласанії з посади голови Національної громадської телерадіокомпанії України. Про це повідомляється на офіційному сайті місії, передає УНН.

"Це швидке рішення викликає занепокоєння, оскільки воно може негативно вплинути на незалежність і життєздатність громадських ЗМІ в Україні, особливо напередодні двох великих виборів у цьому році", - процитували Дезіра в прес-службі ОБСЄ.

Дезір зазначив, що з моменту створення Національна громадська телерадіокомпанія за короткий термін змогла зробити важливі кроки, щоб з контрольованого державою ЗМІ перетворитися в суспільне. Також "Суспільне" швидко встановило стандарти професійної журналістики.

"Цей перехід був складним процесом, особливо через значне скорочення бюджету в діяльності мовника за останні два роки", - додав представник ОБСЄ.

Він підкреслив, що очікувати від громадських ЗМІ надійних, якісних і інформативних програм можна тільки тоді, коли вони незалежні і фінансово стійкі.

Як повідомляв УНН, Наглядова рада "UA: Суспільне" підтримала дострокове розірвання контракту з головою правління ПАТ НСТУ Зурабом Аласанією.

Пізніше Наглядова рада оприлюднила протокол засідання.

Українські Національні Новини

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