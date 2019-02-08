В ОБСЄ занепокоєні звільненням Аласанії

КИЇВ. 8 лютого. УНН. Представник Організації з безпеки і співпраці в Європі з питань свободи ЗМІ Арлем Дезір заявив, що стурбований достроковим звільненням Зураба Аласанії з посади голови Національної громадської телерадіокомпанії України. Про це повідомляється на офіційному сайті місії, передає УНН.