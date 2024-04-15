В Нью-Йорке в результате стрельбы погибли двое офицеров

Двое сотрудников правоохранительных органов были застрелены в воскресенье, 14 апреля, в городе Салина в округе Онондага в Нью-Йорке. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters и местные СМИ.

Детали

По данным медиа, офицеры реагировали на сообщение об угнанном автомобиле, когда их застрелили. Местные СМИ также сообщили, что стрелок мертв.

Усиленное присутствие полиции в этом районе расследует стрельбу.

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