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В Новой Зеландии спасли 30 китов с помощью простыней

В Новой Зеландии спасли 30 китов с помощью простыней

Киев  •  УНН

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Местные жители и работники охраны природы спасли более 30 китов-пилотов, выброшенных на мель в Новой Зеландии. Животных подняли с помощью простыней и вернули в океан, хотя четверо китов погибли.

Жителям Новой Зеландии удалось спасти более 30 выброшенных на мель китов, подняв их с помощью простыней, пишет УНН со ссылкой на AP.

Детали 

Более 30 китов-пилотов, которые застряли на пляже в Новой Зеландии, вернули в океан после того, как работники охраны природы и местные жители помогли их поднять, использовав простыни. По данным агентства по охране природы Новой Зеландии, погибли четверо китов-пилотов.

Новая Зеландия является горячей точкой выброса китов на мель.

Как сообщили Associated Press в Департаменте охраны природы, команда специалистов наблюдала за пляжем Руакака вблизи города Вангарей на севере Новой Зеландии в понедельник, чтобы убедиться, что спасенные киты снова не выбросились на мель.

«Удивительно наблюдать за настоящей заботой и сочувствием, которое люди проявляют к этим замечательным животным, - сказал в заявлении Джоэл Лаутербах, представитель Департамента охраны природы. - Этот ответ демонстрирует глубокую связь всех нас с нашей морской средой».

Напомним 

Количество дельфинов на Кейп-Коде достигло исторического максимума, также зафиксировано рекордное количество случаев выбрасывания дельфинов на берег. Специалисты IFAW связывают это с изменениями в поведении рыбы и успешно спасли почти всех животных.

Алина Волянская

Алина Волянская

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