До 400 человек в Новой Зеландии получили посылки, которые могли содержать леденцы с наркотиками. Полиция ведет уголовное расследование, чтобы выяснить, как так произошло. Об этом УНН пишет со ссылкой на The Guardian.

Детали

Благотворительная организация, работающая с бездомными людьми в Новой Зеландии, неосознанно раздавала в продуктовых пакетах конфеты с потенциально смертельной дозой наркотика метамфетамин, который вызывает сильную зависимость.

Городская миссия Окленда сообщила, что сотрудники начали связываться с 400 людьми, чтобы отследить посылки, а полиция Новой Зеландии начала уголовное расследование.

Городской миссионер Хелен Робинсон сообщила, что как минимум восемь семей, в том числе по меньшей мере один ребенок, употребляли зараженные сладости. Никто не был госпитализирован. Люди сказали, что конфеты были отвратительными на вкус и их быстро выплюнули.

Конфеты благотворительному фонду пожертвовал один из граждан. По словам Робинсон, благотворители принимает пожертвования только от коммерчески произведенных продуктов питания в герметичной упаковке. Конфеты с этикеткой малазийского бренда Rinda "выглядели именно так, когда их пожертвовали". В письменном заявлении выродник конфет Rinda сообщил, что компания узнала об инциденте из новостей и будет сотрудничать с властями.

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Конфеты представляли собой сплошные блоки метамфетамина, завернутые в леденцовые обертки. Количество метамфетамина в каждой конфете в 300 раз превышало обычную норму и могло быть смертельным.

Представитель Новозеландского фонда борьбы с наркотиками (организации, занимающейся проверкой и разработкой политики в отношении наркотиков) Бен Биркс Анг, заявил, что маскировка наркотиков под безвредные товары является распространенным методом трансграничной контрабанды, и что большая часть конфет могла быть распространена по всей Новой Зеландии.

По его словам, сладости имели высокую уличную стоимость до 608 долларов за леденец, что свидетельствует о том, что пожертвование неизвестного гражданина было случайным, а не целенаправленной атакой.

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