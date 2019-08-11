В Германии планируют запретить пластиковые пакеты
Киев • УНН
КИЕВ. 11 августа. УНН. В Германии работают над законами о запрете использования пластиковых пакетов. Об этом заявила министр окружающей среды и ядерной безопасности Германии Свенья Шульце, передает УНН со ссылкой на DW.
"Министерство сейчас работает над законодательным регулированием запрета пластиковых пакетов", - сказала Шульце.
Она также добавила, с 2016 года с предприятия успешно было достигнуто соглашение о добровольном отказе от пластиковых пакетов, которая предусматривает добровольное взыскания супермаркетами с клиентов дополнительной платы за пластиковые пакеты.
Как сообщал УНН, с 1 января 2019 года в Молдове вступили изменения в регламент внешней торговли, которыми запрещено использование полиэтиленовых пакетов.