В Німеччині планують заборонити пластикові пакети
Київ • УНН
КИЇВ. 11 серпня. УНН. В Німеччині працюють над законами про заборону використання пластикових пакетів. Про це заявила міністр довкілля та ядерної безпеки Німеччини Свенья Шульце, передає УНН з посиланням на DW.
"Міністерство наразі працює над законодавчим регулюванням заборони пластикових пакетів", - сказала Шульце.
Вона також додала, з 2016 року з підприємства успішно була досягнута угода про добровільну відмову від пластикових пакетів, яка передбачає добровільне стягнення супермаркетами з клієнтів додаткової плати за пластикові пакети.
Як повідомляв УНН, з 1 січня 2019 року в Молдові вступили зміни в регламент зовнішньої торгівлі, якими заборонено використання поліетиленових пакетів.