В Николаевской области из-за непогоды перекрыто движение на ключевых автодорогах
Киев • УНН
Из-за сложных погодных условий в Николаевской области запрещено движение на нескольких автодорогах, в частности М-13, Н-24, Р-75, Р-75 и нескольких трассах Т-15, о чем сообщил глава области Виталий Ким.
Сообщение о запрете движения транспорта на дорогах государственного значения обнародовал руководитель Николаевской ОГА Виталий Ким, пишет УНН.
В документе указывается, что из-за непогоды запрещено движение на М-13 Кропивницкий - Платоново (на г. Кишинев), Н-24 Благовещенское - Николаев (через м. Вознесенск), Р-75 КПП "Тиковое" - Балта - Первомайск - Доманевка - Александровка, Т-15-0 Николаев - Доманевка - Березки, Т-15-10 /Н-24/ - Арбузинка - Еланец - Новая Одесса, Т-15-04 Первомайск - Новоукраинка.
Напомним
Ранее об ограничении движения транспорта на трассе Киев-Одесса сообщал начальник Одесской ОГА Олег Кипер.
В Николаевской области из-за непогоды перекрыто движение на ключевых автодорогах
Из-за сложных погодных условий в Николаевской области запрещено движение на нескольких автодорогах, в частности М-13, Н-24, Р-75, Р-75 и нескольких трассах Т-15, о чем сообщил глава области Виталий Ким.
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