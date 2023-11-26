В Николаевской области из-за непогоды перекрыто движение на ключевых автодорогах

Во Франции фермеры вышли на протесты, сбросив тюки сена и навоза перед префектурами в разных городах

Французские фермеры протестуют против аграрной политики правительства, критикуя соглашения о свободной торговле, отсутствие поддержки, рост цен, инфляцию и обременительное администрирование. Они выражают свое недовольство такими акциями, как сброс сена и навоза в Меце и сжигание шин в Тулузе.