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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В Нидерландах из-за переполненных тюрем задержанных освободят на три дня раньше

В Нидерландах из-за переполненных тюрем задержанных освободят на три дня раньше

Киев  •  УНН

 • 2007 просмотра

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Из-за нехватки мест в тюрьмах Нидерландов заключенных будут отпускать на 3 дня раньше срока. Исключение составляют лица со сроком до 7 суток и те, кому применена мера пресечения.

В правительстве Нидерландов заявили, что в всех тюрьмах и полицейских участках больше нет места для размещения новых арестованных и задержанных. Ситуация настолько катастрофическая, что задержанных решили отправить домой на три дня раньше запланированного срока. Об этом сообщается на сайте нидерландского правительства, пишет УНН.

Детали

Государственный секретарь по вопросам юстиции и безопасности Ингрид Коэнради рассказала, что отправка домой заключенных за 3 дня до окончания срока их заключения является неизбежной. 

Коэнради указала, что приложила все усилия, чтобы не допустить переполнения тюрем, и искала дополнительные возможности для решения этой проблемы, впрочем, сейчас другие варианты отсутствуют. 

Поэтому задержанным позволят выходить из тюрьмы на 3 дня раньше, чтобы освободить место для новых правонарушителей. 

Право на досрочный выход имеют все, кроме заключенных со сроком наказания до 7 суток и заключенных, которым впоследствии была применена мера пресечения в виде ареста на определенный срок. Эта мера является временной и применяется в течение как можно более короткого времени к как можно меньшему количеству задержанных,

- говорится в сообщении.

Вместе с тем, в правительстве считают, что вскоре количество дней, на которые задержанным позволят выходить раньше, увеличится. 

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Ольга Розгон

Ольга Розгон

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