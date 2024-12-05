В Нидерландах из-за переполненных тюрем задержанных освободят на три дня раньше
Киев • УНН
Из-за нехватки мест в тюрьмах Нидерландов заключенных будут отпускать на 3 дня раньше срока. Исключение составляют лица со сроком до 7 суток и те, кому применена мера пресечения.
В правительстве Нидерландов заявили, что в всех тюрьмах и полицейских участках больше нет места для размещения новых арестованных и задержанных. Ситуация настолько катастрофическая, что задержанных решили отправить домой на три дня раньше запланированного срока. Об этом сообщается на сайте нидерландского правительства, пишет УНН.
Детали
Государственный секретарь по вопросам юстиции и безопасности Ингрид Коэнради рассказала, что отправка домой заключенных за 3 дня до окончания срока их заключения является неизбежной.
Коэнради указала, что приложила все усилия, чтобы не допустить переполнения тюрем, и искала дополнительные возможности для решения этой проблемы, впрочем, сейчас другие варианты отсутствуют.
Поэтому задержанным позволят выходить из тюрьмы на 3 дня раньше, чтобы освободить место для новых правонарушителей.
Право на досрочный выход имеют все, кроме заключенных со сроком наказания до 7 суток и заключенных, которым впоследствии была применена мера пресечения в виде ареста на определенный срок. Эта мера является временной и применяется в течение как можно более короткого времени к как можно меньшему количеству задержанных,
Вместе с тем, в правительстве считают, что вскоре количество дней, на которые задержанным позволят выходить раньше, увеличится.
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