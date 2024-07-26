В Фонде соцзащиты лиц с инвалидностью рассказали, как украинцы без конечностей могут получить протезы, и как работает государственная программа протезирования
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Дело "Гулливера" о якобы уклонении от уплаты налогов передали в суд - БЭБ
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Убийство Фарион: прокуратура будет просить арест для подозреваемого
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Назначение руководителем Фонда гарантирования вкладов чиновника из НБУ с "репутацией" может стать доказательством, что борьба с коррупцией в Украине фиктивная - эксперт
Олимпийские игры 2024: кто будет представлять Украину на самом главном спортивном событии года
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Видим попытки улучшить технические характеристики - Александр Рувин о результатах последних исследований вражеского оружия
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Постановление НБУ о запрете бизнесу конвертировать валютные кредиты в гривны противоречит нормам закона - адвокат
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Надеемся, что народные депутаты услышат мнение общества, которое против изменения названия города - директор Броварской стоматполиклиники
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Думы мои, думы, беда мне с вами... как руководитель АРМА пиарится на войне с рф
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