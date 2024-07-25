Российские войска за прошедшие сутки нанесли удары по пограничью Черниговской области. Зафиксировано 30 взрывов в Новгород-Северской, Семеновской и Сновской общинах, сообщили в четверг в Северном региональном представительстве Госпогранслужбы, пишет УНН.

Детали

"В течение суток российские войска нанесли удары из FPV-дронов, ствольной артиллерии и минометов по пограничью Черниговской области. Зафиксировано 30 взрывов", - указали в региональном представительстве ГПСУ в Facebook и перечислили:

Новгород-Северская громада: 4 взрыва (приходы, вероятно из миномета 120 мм) в направлении н.п. Гремяч.

Семеновская громада: 16 взрывов (приходы, вероятно из минометов, ствольной артиллерии и FPV-дронов) в районе н.п. Тимоновичи, Лубяное и Карповичи.

Сновская громада: 10 взрывов (приходов, вероятно из миномета 120 мм) в направлении н.п. Клюсы.

Информация о погибших или травмированных лицах в результате обстрелов среди местного населения не зафиксирована.

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