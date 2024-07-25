Киев • УНН
Российские войска нанесли удары по пограничью Черниговской области. Зафиксировано 30 взрывов в Новгород-Северской, Семеновской и Сновской громадах, без жертв среди местного населения.
Российские войска за прошедшие сутки нанесли удары по пограничью Черниговской области. Зафиксировано 30 взрывов в Новгород-Северской, Семеновской и Сновской общинах, сообщили в четверг в Северном региональном представительстве Госпогранслужбы, пишет УНН.
Детали
"В течение суток российские войска нанесли удары из FPV-дронов, ствольной артиллерии и минометов по пограничью Черниговской области. Зафиксировано 30 взрывов", - указали в региональном представительстве ГПСУ в Facebook и перечислили:
Информация о погибших или травмированных лицах в результате обстрелов среди местного населения не зафиксирована.
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