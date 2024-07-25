Российские военные совершили 34 обстрела Сумской области, зафиксировано 156 взрывов. Атаковано 8 общин различными видами оружия, включая артиллерию, минометы, 'Грады' и FPV-дроны.
В течение дня российские военные совершили 34 обстрела Сумской области, было зафиксировано 156 взрывов. Об этом сообщили в ОВА, передает УНН.
Детали
По Великописаревской общине били из артиллерии (6 взрывов), АГС (38 взрывов). Также с вертолета были пуски ракет типа «НАР» (8 взрывов).
Эсманскую общину обстреливали из минометов (24 взрыва) и FPV-дронов (28 взрывов).
По Юнаковской громаде ударили из «Градов» (20 взрывов), также были удары с использованием FPV-дронов (3 взрыва).
На Хотинскую общину с беспилотника сбросили взрывчатку (1 взрыв).
На Середино-Будскую громаду сбросили 26 мин.
По Краснопольской громаде били из минометов (4 взрыва) и артиллерии (2 взрыва).
Шалыгинскую громаду атаковали с FPV-дронов (3 взрыва).
По Белопольской общине был удар двумя управляемыми авиационными бомбами.
Через російську атаку на енергетику Суми залишилися без електроенергії22 мая 2024, 01:10 • 27848 просмотров