В течение дня российские военные совершили 34 обстрела Сумской области, было зафиксировано 156 взрывов. Об этом сообщили в ОВА, передает УНН.

Детали

По Великописаревской общине били из артиллерии (6 взрывов), АГС (38 взрывов). Также с вертолета были пуски ракет типа «НАР» (8 взрывов).

Эсманскую общину обстреливали из минометов (24 взрыва) и FPV-дронов (28 взрывов).

По Юнаковской громаде ударили из «Градов» (20 взрывов), также были удары с использованием FPV-дронов (3 взрыва).

На Хотинскую общину с беспилотника сбросили взрывчатку (1 взрыв).

На Середино-Будскую громаду сбросили 26 мин.

По Краснопольской громаде били из минометов (4 взрыва) и артиллерии (2 взрыва).

Шалыгинскую громаду атаковали с FPV-дронов (3 взрыва).

По Белопольской общине был удар двумя управляемыми авиационными бомбами.

Через російську атаку на енергетику Суми залишилися без електроенергії