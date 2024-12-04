В небе над Украиной ночью сбили 29 БПЛА в девяти областях - Воздушные Силы
Киев • УНН
Ночью 4 декабря Россия атаковала Украину 50 дронами и ракетой Х-59/69. ПВО уничтожила 29 БПЛА над девятью областями, 18 дронов были потеряны в локации.
Силы противовоздушной обороны Украины в ночь на 4 декабря уничтожили 29 из 50 беспилотников, выпущенных армией рф, говорится в сводке ВВС ВСУ, передает УНН.
Детали
По данным ВВС ВСУ, в ночь на 4 декабря (с 20.00 3 декабря) противник атаковал управляемой авиационной ракетой Х-59/69 из воздушного пространства Курской обл. и 50-ю ударными БПЛА типа "Shahed" и беспилотниками других типов (районы пусков — Приморско-Ахтарск, Орел, Миллерово – рф).
По состоянию на 09.00 подразделениями зенитных ракетных войск, РЭБ и мобильных огневых групп Воздушных Сил и Сил обороны Украины сбито 29 вражеских БПЛА в Киевской, Харьковской, Полтавской, Сумской, Черниговской, Хмельницкой, Тернопольской, Николаевской и Донецкой областях
Отмечается, что 18 беспилотников были локационно потеряны, 1 — вышел из подконтрольного воздушного пространства в направлении временно оккупированной территории.
Дополнение
Президент Владимир Зеленский 3 декабря сообщил об ожидании новых систем ПВО от партнеров в декабре и январе. Германия передаст шестую систему IRIS-T, а также пусковые установки Patriot и Gepard.