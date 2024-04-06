В небе над Хмельницкой областью ночью сбили 5 вражеских "шахедов"

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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vooruzhennie-sili-ukrainiВооруженные силы Украины
khmelnytskyi-ukrainaХмельницкий
Эксклюзив
Совладелец Sevotech Хорошаев просит Зеленского и Умерова забрать в Словакии снаряды для МОУ (видеообращение)
  •  119944 просмотра

Совладелец Sevotech Хорошаев просит Зеленского и Умерова забрать в Словакии снаряды для МОУ (видеообращение)

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Андрей Новак: в Украине 135 видов налоговых взысканий, это побуждает предпринимателей переходить "в тень"
  •  130565 просмотра

Андрей Новак: в Украине 135 видов налоговых взысканий, это побуждает предпринимателей переходить "в тень"

Эксклюзив
Knauf Украина окончательно отказалась комментировать ситуацию с поставками продукции в оккупированный Мариуполь: запретил немецкий офис
  •  130392 просмотра

Knauf Украина окончательно отказалась комментировать ситуацию с поставками продукции в оккупированный Мариуполь: запретил немецкий офис

Эксклюзив
Ситуация в Часовом Яру: в группировке войск "Хортица" сообщают, что продолжаются бои на подступах
  •  124624 просмотра

Ситуация в Часовом Яру: в группировке войск "Хортица" сообщают, что продолжаются бои на подступах

Эксклюзив
В Украине для бизнеса устраивают "налоговый кошмар" и тот, кто стоит за давлением - откровенный враг Украины - депутат
  •  105780 просмотра

В Украине для бизнеса устраивают "налоговый кошмар" и тот, кто стоит за давлением - откровенный враг Украины - депутат

Эксклюзив
Украинские государственные и коммунальные структуры массово закупают продукцию компании "Knauf", которая помогает рф отстраивать Мариуполь
4 апреля 2024, 17:58  •  125446 просмотра

Украинские государственные и коммунальные структуры массово закупают продукцию компании "Knauf", которая помогает рф отстраивать Мариуполь

Эксклюзив
Помогают со строительством в оккупированном Мариуполе: в Knauf Украина пока не комментируют результаты расследования
4 апреля 2024, 16:39  •  117736 просмотра

Помогают со строительством в оккупированном Мариуполе: в Knauf Украина пока не комментируют результаты расследования

Эксклюзив
Компании, которые импортируют вооружение для МОУ, получают 3% от стоимости контрактов вознаграждения: на что они их тратят
4 апреля 2024, 13:49  •  119399 просмотра

Компании, которые импортируют вооружение для МОУ, получают 3% от стоимости контрактов вознаграждения: на что они их тратят

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На данный момент не было находок холероподобного вибриона - Кузин
4 апреля 2024, 13:47  •  111659 просмотра

На данный момент не было находок холероподобного вибриона - Кузин

"Белое братство Гетманцева": Комитет будет рекомендовать Раде принять законопроект с преференциями для избранного бизнеса
4 апреля 2024, 12:13  •  101145 просмотра

"Белое братство Гетманцева": Комитет будет рекомендовать Раде принять законопроект с преференциями для избранного бизнеса

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В небе над Хмельницкой областью ночью сбили 5 вражеских "шахедов"

Силы противовоздушной обороны сбили 5 беспилотников "шахид" над Хмельницкой областью ночью, без повреждений и жертв.

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В небе над Хмельницкой областью ночью сбили 5 вражеских "шахедов"

Ночью армия рф атаковала Киевскую область: попаданий и пострадавших нет, из-за падения обломков горело ангарное помещение

Сегодня ночью и утром враг атаковал Киевскую область, применяя "шахеды" и крылатые ракеты. Противовоздушная оборона успешно уничтожила все вражеские цели, предотвратив жертвы. Падение обломков вызвало пожар ангарного помещения.

Война •   •  14063 просмотра
Ночью армия рф атаковала Киевскую область: попаданий и пострадавших нет, из-за падения обломков горело ангарное помещение

Ночная атака рф на Харьков: количество раненых возросло до 11, поврежден детсад и здания общежитий

В результате ночной атаки российских войск на Харьков были ранены 11 человек, 6 убиты, повреждены жилые дома, детский сад, общежития и другие сооружения.

Война •   •  15109 просмотра
Ночная атака рф на Харьков: количество раненых возросло до 11, поврежден детсад и здания общежитий

В Запорожье ракетный удар рф повредил мелитопольский центр помощи для переселенцев

Вражеский ракетный обстрел повредил Мелитопольский центр помощи "Именно здесь" в Запорожье, который оказывал помощь тысячам переселенцев, бежавших с временно оккупированных территорий.

Война •   •  16609 просмотра
В Запорожье ракетный удар рф повредил мелитопольский центр помощи для переселенцев

Сумская область: рф нанесла удар, вызвав 31 взрыв

российские войска 6 раз обстреляли приграничные районы Сумской области, вызвав 31 взрыв.

Война •   •  17446 просмотра
Сумская область: рф нанесла удар, вызвав 31 взрыв

рф обстреляла Херсонскую область: зафиксировано 8 раненых и материальный ущерб

россияне обстреляли несколько городов и сел в Херсонской области, в том числе город Херсон, в результате чего 8 человек получили ранения. Также были повреждены здания, транспортные средства и инфраструктура.

Война •   •  18083 просмотра
рф обстреляла Херсонскую область: зафиксировано 8 раненых и материальный ущерб

Днепропетровщина: российская атака нанесла ущерб культурным объектам, жилью и инфраструктуре

В результате российского артиллерийского обстрела в Днепропетровской области повреждены дом культуры, библиотека, жилье для ВПЛ, торговый центр, спортивный клуб, 8 многоэтажек, 16 частных домов, 7 хозяйственных построек, более десятка автомобилей и гаражей.

Война •   •  19426 просмотра
Днепропетровщина: российская атака нанесла ущерб культурным объектам, жилью и инфраструктуре

В ночь на 6 апреля ПВО уничтожила 28 российских БпЛА и 3 ракеты

Украинские военные сбили 28 вражеских беспилотников и 3 вражеские ракеты в противовоздушном бою в ночь на 6 апреля 2024 года.

Война •   •  20369 просмотра
В ночь на 6 апреля ПВО уничтожила 28 российских БпЛА и 3 ракеты

российские войска несут большие потери: За сутки погибло 790 военнослужащих

По данным Генерального штаба Вооруженных сил Украины, за минувшие сутки россияне потеряли 790 военнослужащих.

Война •   •  20896 просмотра
российские войска несут большие потери: За сутки погибло 790 военнослужащих

За сутки рф нанесла 14 ракетных ударов, 107 авиационных атак, 137 залповых обстрелов

За минувшие сутки произошло 80 боевых столкновений, во время которых рф нанесла 14 ракетных ударов, 107 авиаударов и 137 обстрелов из реактивных систем залпового огня по украинским позициям и населенным пунктам в разных регионах.

Война •   •  21722 просмотра
За сутки рф нанесла 14 ракетных ударов, 107 авиационных атак, 137 залповых обстрелов