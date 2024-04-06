В небе над Хмельницкой областью ночью сбили 5 вражеских "шахедов"

В ночь на 6 апреля во время воздушной тревоги в Хмельницкой области силы противовоздушной обороны уничтожили 5 БПЛА типа "Shahed". Информация о повреждениях или пострадавших не поступала. Об этом в субботу сообщила Хмельницкая ОВА, передает УНН.

Сегодня ночью, во время сигнала "Воздушная тревога", наши силы ПВО обезвредили 5 БПЛА типа "Shahed". Информация о погибших, травмированных или повреждениях пока не поступала. Спасибо нашим ВСУ! - говорится в сообщении ОВА.

Ранее УНН сообщал, что в Хмельницкой области сегодня рано утром слышали взрывы.

В ночь на 6 апреля в небе над Украиной силы ПВО сбили 28 вражеских беспилотников и 3 ракеты.