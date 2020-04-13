В Нацполиции назвали топ-5 областей, в которых обнаружили больше всего нарушителей карантина

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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
18:37 • 50521 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
17:33 • 59342 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
16:07 • 73362 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
15:54 • 72858 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
15:49 • 100643 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 80724 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

Эксклюзив
Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 101973 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 105628 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 130735 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 130260 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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В Нацполиции назвали топ-5 областей, в которых обнаружили больше всего нарушителей карантина

В Нацполиции назвали топ-5 областей, в которых обнаружили больше всего нарушителей карантина

Киев  •  УНН

 • 33435 просмотра

КИЕВ. 13 апреля. УНН. В Нацполиции назвали топ-5 областей, в которых зафиксировано наибольшее количество административных нарушений карантина. Об этом в ответ на запрос УНН сообщили в департаменте информационно-аналитической поддержки Национальной полиции Украины.

"Сведения о выявленных административных правонарушениях, административные материалы по которым составлены по статье 44-3 (Нарушение правил карантина людей) Кодекса Украины об административных правонарушениях, лиц, их совершивших состоянию на 8 апреля 2020 года. По областям. Днепропетровская - 821 административное правонарушение, Киев - 684 административных правонарушения, Львовская область - 404, Запорожская - 359, Одесская - 281 административное правонарушение", - указано в ответе на запрос.

В Украине составлено более 5000 протоколов за нарушение условий карантина.

Напомним, с 6 апреля в Украине усилены ограничительные меры для предотвращения распространения коронавируса. За соблюдением правил карантина следит Национальная полиция и Национальная гвардия. За нарушение карантина предусмотрен штраф от 17 тыс. гривен до 34 тыс. гривен, а в случае нарушения санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных заболеваний может наступить уголовная ответственность. В постановлении правительства сказано, что граждане, которые дважды нарушили условия самоизоляции, подлежат принудительной госпитализации.

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