В Нацполиции назвали топ-5 областей, в которых обнаружили больше всего нарушителей карантина
Киев • УНН
КИЕВ. 13 апреля. УНН. В Нацполиции назвали топ-5 областей, в которых зафиксировано наибольшее количество административных нарушений карантина. Об этом в ответ на запрос УНН сообщили в департаменте информационно-аналитической поддержки Национальной полиции Украины.
"Сведения о выявленных административных правонарушениях, административные материалы по которым составлены по статье 44-3 (Нарушение правил карантина людей) Кодекса Украины об административных правонарушениях, лиц, их совершивших состоянию на 8 апреля 2020 года. По областям. Днепропетровская - 821 административное правонарушение, Киев - 684 административных правонарушения, Львовская область - 404, Запорожская - 359, Одесская - 281 административное правонарушение", - указано в ответе на запрос.
В Украине составлено более 5000 протоколов за нарушение условий карантина.
Напомним, с 6 апреля в Украине усилены ограничительные меры для предотвращения распространения коронавируса. За соблюдением правил карантина следит Национальная полиция и Национальная гвардия. За нарушение карантина предусмотрен штраф от 17 тыс. гривен до 34 тыс. гривен, а в случае нарушения санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных заболеваний может наступить уголовная ответственность. В постановлении правительства сказано, что граждане, которые дважды нарушили условия самоизоляции, подлежат принудительной госпитализации.