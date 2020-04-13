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В Нацполіції назвали топ-5 областей, у яких виявили найбільше порушників карантину

В Нацполіції назвали топ-5 областей, у яких виявили найбільше порушників карантину

Київ • УНН

 • 33449 перегляди

КИЇВ. 13 квітня. УНН. В Нацполіції назвали топ-5 областей, у яких вчинили найбільше адміністративних порушень карантину. Про це у відповідь на запит УНН повідомили в департаменті інформаційно-аналітичної підтримки Національної поліції України.

“Відомості про виявлені адміністративні правопорушення, адміністративні матеріали за якими складені за статтею 44-3 (Порушення правил щодо карантину людей) Кодексу України про адміністративні правопорушення, осіб, які їх учинили станом на 8 квітня 2020 року. По областях. Дніпропетровська - 821 адміністративне правопорушення, місто Київ - 684 адміністративних правопорушення, Львівська область - 404, Запорізька - 359, Одеська - 281 адміністративне правопорушення”, - вказано у відповіді на запит.

В Україні складено понад 5 тисяч протоколів через порушення умов карантину

Нагадаємо, з 6 квітня в Україні посилені обмежувальні заходи для запобігання розповсюдженню коронавірусу. За дотриманням правил карантину стежить Національна поліція і Національна гвардія. За порушення карантину передбачений штраф від 17 тис. гривень до 34 тис. гривень, а в разі порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним захворюванням може наступити кримінальна відповідальність. У постанові уряду сказано, що громадяни, які двічі порушили умови самоізоляції, підлягають примусовій госпіталізації.

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