В Нацполиции подтвердили: из-за якобы избиения Дубинского в СИЗО на место направили следственно-оперативную группу
Киев • УНН
Следственно-оперативная группа была отправлена после сообщений о том, что народного депутата Александра Дубинского якобы избили в СИЗО
В Национальной полиции подтвердили, что из-за поступившей информации о якобы избиении народного депутата Александра Дубинского в СИЗО на место была направлена следственно-оперативная группа. Об этом журналисту УНН сообщили в департаменте коммуникаций Национальной полиции.
Такая информация поступила в полицию от адвоката по поводу того, что его подзащитный получил телесные повреждения, находясь в следственном изоляторе. Следственный изолятор не относится к подразделениям Нацполиции, но, конечно, по факту реагирования направлена следственно-оперативная группа на место
Ранее УНН собственные источники сообщали, что в полицию поступило сообщение о якобы избиении Дубинского в СИЗО, и группа выехала на место.
Дополнение
В Telegram-канале народного депутата Александра Дубинского сообщили, что нардепа якобы избили в СИЗО.
Печерский районный суд Киева отправил нардепа Александра Дубинского, которого подозревают в государственной измене, под стражу до 12 января 2024 года.
В Нацполиции подтвердили: из-за якобы избиения Дубинского в СИЗО на место направили следственно-оперативную группу
Следственно-оперативная группа была отправлена после сообщений о том, что народного депутата Александра Дубинского якобы избили в СИЗО.
Полиция получила сообщение о якобы избиении Дубинского в СИЗО, группа выехала на место
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