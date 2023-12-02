В Нацполиции подтвердили: из-за якобы избиения Дубинского в СИЗО на место направили следственно-оперативную группу

В Национальной полиции подтвердили, что из-за поступившей информации о якобы избиении народного депутата Александра Дубинского в СИЗО на место была направлена следственно-оперативная группа. Об этом журналисту УНН сообщили в департаменте коммуникаций Национальной полиции.

Такая информация поступила в полицию от адвоката по поводу того, что его подзащитный получил телесные повреждения, находясь в следственном изоляторе. Следственный изолятор не относится к подразделениям Нацполиции, но, конечно, по факту реагирования направлена следственно-оперативная группа на место - рассказали в Нацполиции.

Ранее УНН собственные источники сообщали, что в полицию поступило сообщение о якобы избиении Дубинского в СИЗО, и группа выехала на место.

Дополнение

В Telegram-канале народного депутата Александра Дубинского сообщили, что нардепа якобы избили в СИЗО.

Печерский районный суд Киева отправил нардепа Александра Дубинского, которого подозревают в государственной измене, под стражу до 12 января 2024 года.