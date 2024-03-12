В направлении Кривого Рога движется вражеская ракета. Вероятно, Х-59 - Воздушные силы

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Воздушные силы Украины предупреждают об управляемой авиационной ракете, которая, вероятно, направляется в Кривой Рог.
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ЕС продлил индивидуальные санкции против россиян, ответственных за подрыв территориальной целостности Украины, еще на шесть месяцев до 15 сентября 2024 года, сохранив ограничения в отношении более 2100 физических и юридических лиц, поддерживающих военную агрессию России в Украине.
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12 марта 2024 года сотрудники Главного управления разведки Министерства обороны Украины и дипломаты эвакуировали из сектора Газа еще 47 граждан Украины. Общее количество эвакуированных украинцев из сектора Газа за три этапа миссии составило 363 человека.
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На Дефлимпийских играх 2023 года в Эрзуруме (Турция) сборная Украины завоевала 19 наград, среди которых 10 золотых, 5 серебряных и 4 бронзовые медали, впервые заняв первое место в медальном зачете.
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16-17 марта в Музее под открытым небом в Пирогово состоится мероприятие "Колодий. Масленица", посвященное древним народным традициям празднования Масленицы, с выступлениями фольклорных коллективов, обрядами "колодки", дегустацией вареников и сожжением чучела "Неуклюжего деда".
Еврокомиссия рекомендует начать переговоры о вступлении в ЕС с Боснией и Герцеговиной
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Президент Румынии будет участвовать в конкурсе на должность генсека НАТО
Президент Румынии Клаус Йоханнис объявил о выдвижении своей кандидатуры на должность Генерального секретаря НАТО, ссылаясь на приверженность Румынии ценностям НАТО и необходимость сильного лидерства на фоне российской угрозы в Европе.
В ЕС подготовили переговорную рамку для вступления Украины: о чем идет речь и что дальше
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Правительство утвердило методологию проведения оценки проектов со значительными инвестициями
Кабинет Министров Украины утвердил порядок и методологию оценки проектов со значительными инвестициями, уточнил процесс оценки, необходимые документы и порядок проведения переговоров для заключения специальных инвестиционных договоров с целью привлечения частных инвестиций для восстановления экономики.
Правительство утвердило порядок компенсации за разминирование сельхозземель фермерам
Кабинет Министров Украины утвердил порядок компенсации фермерам 80% расходов на гуманитарное разминирование собственных или арендованных сельскохозяйственных земель, что имеет целью ускорить очистку загрязненных территорий и дать возможность бизнесу возобновить работу на деоккупированных территориях.