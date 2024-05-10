В направлении Красногоровки за одни сутки произошло 15 вражеских штурмов - Волошин

За последние сутки в Красногоровке произошло 15 вражеских штурмов и 181 обстрел позиций наших защитников, а также было отражено два наступательных и три встречных боя. Об этом рассказал представитель ОСУВ "Хортица" Назар Волошин в эфире телемарафона, передает УНН.

В направлении Красногоровки только за сутки произошло 15 вражеских штурмов, 181 обстрел был по позициям наших защитников, также было отражено 2 наступательных и 3 встречных боя. Враг совершил 108 сбросов вражеских дронов по нашим позициям - сказал Волошин.

По словам спикера, за последний день в Невельском, Красногоровке и Натайлово, наши войска ликвидировали около 20 оккупантов, уничтожили большой склад боеприпасов, повредили одно БМП, танк и ранили около 30 вражеских военнослужащих.

Действительно, это направление достаточно актуально для российской армии, ведь она не оставляет попытки как раз штурмовать город небольшими штурмовыми группами. И время от времени пытается зайти на восточные окраины именно города, чтобы взять его в тиски. Однако ему это не удаётся - подчеркнул Волошин.

Напомним

российские оккупанты оказались в ловушке на огнеупорном заводе в Красногоровке без боеприпасов и путей снабжения после того, как украинские войска отрезали им логистику.