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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В направлении Красногоровки за одни сутки произошло 15 вражеских штурмов - Волошин

В направлении Красногоровки за одни сутки произошло 15 вражеских штурмов - Волошин

Киев  •  УНН

10 мая 2024, 13:59  •  4826 просмотра

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За минувшие сутки в Красногоровке было отражено 15 вражеских штурмов, 181 обстрел украинских позиций, 2 наступательные и 3 контратаки, во время которых украинские военные уничтожили около 20 российских военнослужащих, уничтожили склад боеприпасов, повредили бронетехнику и ранили 30 вражеских военнослужащих.

За последние сутки в Красногоровке произошло 15 вражеских штурмов и 181 обстрел позиций наших защитников, а также было отражено два наступательных и три встречных боя. Об этом рассказал представитель ОСУВ "Хортица" Назар Волошин в эфире телемарафона, передает УНН.

В направлении Красногоровки только за сутки произошло 15 вражеских штурмов, 181 обстрел был по позициям наших защитников, также было отражено 2 наступательных и 3 встречных боя. Враг совершил 108 сбросов вражеских дронов по нашим позициям 

- сказал Волошин.

По словам спикера, за последний день в Невельском, Красногоровке и Натайлово, наши войска ликвидировали около 20 оккупантов, уничтожили большой склад боеприпасов, повредили одно БМП, танк и ранили около 30 вражеских военнослужащих.

Действительно, это направление достаточно актуально для российской армии, ведь она не оставляет попытки как раз штурмовать город небольшими штурмовыми группами. И время от времени пытается зайти на восточные окраины именно города, чтобы взять его в тиски. Однако ему это не удаётся

 - подчеркнул Волошин.

Напомним

российские оккупанты оказались в ловушке на огнеупорном заводе в Красногоровке без боеприпасов и путей снабжения после того, как украинские войска отрезали им логистику.

Антонина Туманова

Антонина Туманова

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