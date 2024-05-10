В направлении Красногоровки за одни сутки произошло 15 вражеских штурмов - Волошин
Киев • УНН
За минувшие сутки в Красногоровке было отражено 15 вражеских штурмов, 181 обстрел украинских позиций, 2 наступательные и 3 контратаки, во время которых украинские военные уничтожили около 20 российских военнослужащих, уничтожили склад боеприпасов, повредили бронетехнику и ранили 30 вражеских военнослужащих.
За последние сутки в Красногоровке произошло 15 вражеских штурмов и 181 обстрел позиций наших защитников, а также было отражено два наступательных и три встречных боя. Об этом рассказал представитель ОСУВ "Хортица" Назар Волошин в эфире телемарафона, передает УНН.
В направлении Красногоровки только за сутки произошло 15 вражеских штурмов, 181 обстрел был по позициям наших защитников, также было отражено 2 наступательных и 3 встречных боя. Враг совершил 108 сбросов вражеских дронов по нашим позициям
По словам спикера, за последний день в Невельском, Красногоровке и Натайлово, наши войска ликвидировали около 20 оккупантов, уничтожили большой склад боеприпасов, повредили одно БМП, танк и ранили около 30 вражеских военнослужащих.
Действительно, это направление достаточно актуально для российской армии, ведь она не оставляет попытки как раз штурмовать город небольшими штурмовыми группами. И время от времени пытается зайти на восточные окраины именно города, чтобы взять его в тиски. Однако ему это не удаётся
Напомним
российские оккупанты оказались в ловушке на огнеупорном заводе в Красногоровке без боеприпасов и путей снабжения после того, как украинские войска отрезали им логистику.
Чайные листья и отходы производства: специалисты КНИИСЭ рассказали, чем производители подделок набивают сигареты
Руководитель Аппарата ВР Штучный хочет дать своим работникам служебное жилье
У нас есть сомнения, что Реестр оборудования для производства табачной продукции в том виде, как предлагают создать, будет максимально действенным - Рувин
Постоянные злоупотребления и неэффективное управление украинскими землями: за что эксперты критикуют НААНУ
"Слуги народа" на фракции решили разделить Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры
"Слуги народа" сегодня соберутся на фракцию: будут говорить о кадровых изменениях в правительстве
Версия самопокушения и.о. замглавы ГНС Сокура должна быть приоритетной у правоохранителей - экс-нардеп
Специалистов КНИИСЭ обязательно надо привлечь к формированию Реестра оборудования для производства табачной продукции - эксперт
Мир не созрел до того, чтобы относиться к путину, как к Гитлеру - политолог
Александр Рувин: уменьшение подделок табачной продукции - это увеличение доходов легальных производителей и налоговых поступлений в бюджет
В направлении Красногоровки за одни сутки произошло 15 вражеских штурмов - Волошин
Украина начала переговоры с Бельгией по соглашению по безопасности
Украина готовит новые бригады, часть сил развернут для защиты Киева - Павлюк
Тейлор Свифт провела первое шоу европейской части тура: удивляла поклонников новым нарядом и изменениями в сет-листе
Над Днепровским районом сбили вражескую ракету
рф несет серьезные потери на острове Нестрига: Плетенчук озвучил цифры
Правительство выделит Госспецслужбе транспорта более 500 млн гривен на помощь семьям погибших военных
Правоохранители разоблачили четырех мужчин, которые предлагали полковнику СБУ взятку в миллион долларов
Суд избрал нардепу Клочко меру пресечения в виде 12 млн грн залога
Командующий Сухопутных войск предупредил, что в ближайшие два месяца наступит критическая фаза войны
Популярные
Украинское авто премиум-класса: дизайнер показал концепт-кар Leleka
Евровидение-2024: стало известно, под каким номером выступит Украина в финале
Против и.о. замглавы ГНС Сокура открыто уголовное дело из-за препятствования обеспечению горючим армии
Кредитный лабиринт: как вернуть кредит, когда никто в этом не заинтересован и имеет совсем другие планы
"Промахнулись": Apple извинился за рекламу с уничтожением музыкальных инструментов после критики артистов
Публикации
Против и.о. замглавы ГНС Сокура открыто уголовное дело из-за препятствования обеспечению горючим армии
Кредитный лабиринт: как вернуть кредит, когда никто в этом не заинтересован и имеет совсем другие планы
Открытие собственного бизнеса как путь адаптации ветеранов в гражданской жизни: с какими проблемами сталкиваются бывшие военные
Слабое звено: кто в регионах тянет на дно партию Юлии Тимошенко
Крипта для чайников. Часть 4: Что такое монеты и токены и в чем их различия
В направлении Красногоровки за одни сутки произошло 15 вражеских штурмов - Волошин
За минувшие сутки в Красногоровке было отражено 15 вражеских штурмов, 181 обстрел украинских позиций, 2 наступательные и 3 контратаки, во время которых украинские военные уничтожили около 20 российских военнослужащих, уничтожили склад боеприпасов, повредили бронетехнику и ранили 30 вражеских военнослужащих.
Украина начала переговоры с Бельгией по соглашению по безопасности
Украина и Бельгия начали переговоры по заключению соглашения о сотрудничестве в сфере безопасности в соответствии с поручением президента Зеленского и его недавнего разговора с премьер-министром Бельгии Александром де Кроо.
Украина готовит новые бригады, часть сил развернут для защиты Киева - Павлюк
Украина готовит по меньшей мере десять новых бригад для защиты Киева и противодействия ожидаемому российскому наступлению, причем оборона столицы является главным приоритетом, несмотря на интенсивные боевые действия на востоке.
Тейлор Свифт провела первое шоу европейской части тура: удивляла поклонников новым нарядом и изменениями в сет-листе
Тейлор Свифт вернулась в рамках своего тура Eras Tour в Париже, представив новый наряд и отредактированный сет-лист с шестью новыми треками из своего альбома "The Tortured Poets Department" во время 3-часового энергичного шоу.
Над Днепровским районом сбили вражескую ракету
Вражескую ракету успешно перехватили силы противовоздушной обороны над Днепровским районом.
рф несет серьезные потери на острове Нестрига: Плетенчук озвучил цифры
На острове Нестрига продолжаются интенсивные бои, только за минувшие сутки противник понес 115 потерь, половина из которых - безвозвратные, сообщает спикер Сил обороны Юга.
Правительство выделит Госспецслужбе транспорта более 500 млн гривен на помощь семьям погибших военных
Кабинет Министров выделит 513,3 млн грн для предоставления единовременной денежной помощи семьям погибших военнослужащих Государственной специальной службы транспорта.
Правоохранители разоблачили четырех мужчин, которые предлагали полковнику СБУ взятку в миллион долларов
Четыре человека были задержаны с поличным при попытке дать взятку в размере 1 млн долларов США сотруднику СБУ за фальсификацию уголовного дела против горнодобывающей компании за попытку рейдерского захвата.
Суд избрал нардепу Клочко меру пресечения в виде 12 млн грн залога
Высший антикоррупционный суд назначил народному депутату Андрею Клочко, подозреваемому в незаконном обогащении на сумму более 11 миллионов гривен, залог в размере 12 миллионов гривен и другие процессуальные обязательства.
Командующий Сухопутных войск предупредил, что в ближайшие два месяца наступит критическая фаза войны
В следующие два месяца Украина вступит в одну из самых критических фаз войны с россией, поскольку американская помощь прибывает на линию фронта, а рф испытывает украинскую оборону перед потенциальным крупным наступлением.