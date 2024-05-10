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У напрямку Красногорівки за одну добу відбулося 15 ворожих штурмів – Волошин

У напрямку Красногорівки за одну добу відбулося 15 ворожих штурмів – Волошин

Київ • УНН

 • 19829 перегляди

За минулу добу у Красногорівці було відбито 15 ворожих штурмів, 181 обстріл українських позицій, 2 наступальні та 3 контратаки, під час яких українські військові знищили близько 20 російських військовослужбовців, знищили склад боєприпасів, пошкодили бронетехніку та поранили 30 ворожих військовослужбовців.

За останню добу у Красногорівці відбулося 15 ворожих штурмів та 181 обстріл позицій наших захисників, а також було відбито два наступальних і три зустрічних бої. Про це розповів речник ОСУВ "Хортиця" Назар Волошин в ефірі телемарафону, передає УНН.

У напрямку Красногорівки лише за добу відбулося 15 ворожих штурмів, 181 обстріл був по позиціях наших захисників, також було відбито 2 наступальних і 3 зустрічних бої. Ворог здійснив 108 скидів ворожих дронів по нашим позиціям 

- сказав Волошин.

За словами речника, за останній день у Невельському, Красногорівці та Натайловому, наші війська ліквідували приблизно 20 окупантів, знищили великий склад боєприпасів, пошкодили одне БМП, танк і поранили близько 30 ворожих військовослужбовців.

Дійсно, цей напрямок досить актуальний для російської армії, адже він не залишає спроби якраз штурмувати місто невеликими штурмовими групами. І час від часу намагається зайти на східні околиці саме міста, щоб взяти його в лещата. Однак йому це не вдається

 - наголосив Волошин.

Нагадаємо

російські окупанти опинилися в пастці на вогнетривкому заводі в Красногорівці без боєприпасів та шляхів постачання після того, як українські війська відрізали їм логістику.

Антоніна Туманова

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