В НАПК прокомментировали информацию об обогащении детективов антикоррупционного бюро землями и квартирами в ЕС

Национальное агентство по предупреждению коррупции (НАПК) прокомментировало информацию бывшего заместителя председателя Офиса Президента Андрея Смирнова по обогащению детективов Национального антикоррупционного бюро и прокуроров Специальной антикоррупционной прокуратуры, а именно приобретение ими элитных активов, в частности в Европе, сообщает УНН со ссылкой на ответ ведомства.

НАПК, ожидаемо, не стало проверять ни детективов НАБУ, ни прокуроров САП - аргументировали это тем, что озвученная Смирновым информация "не содержит фактических данных, которые могли быть проверены в пределах прав и полномочий" агентства.

Национальное агентство не проверяло информацию, опубликованную бывшим заместителем руководителя Офиса президента Украины Андреем Смирновым относительно детективов НАБУ и прокуроров САП - говорится в ответе НАПК.

В антикоррупционном агентстве добавили, что всего за 8 лет (с 2016 года по август 2024 года) НАПК провело 12 полных проверок деклараций сотрудников НАБУ, из них только 5 - у детективов. Нарушений антикоррупционеры не обнаружили.

Контекст

Ранее Андрей Смирнов заявил, что некоторые детективы НАБУ и прокуроры САП обзавелись элитными активами, которые записали на своих матерей.

"...передаю привет ключевым прокурорам САП, которые официально покупают квартиры в странах Евросоюза за 10 тысяч долларов, детективам, которые официально проживают в элитных апартаментах пригорода Киева, оформленными на родственников по цене 12 тысяч долларов, другим детективам НАБУ и прокурорам САП с оформленными на мам сотнями земельных участков за бесценок...", - заявил месяц назад Смирнов.

Добавим

Как показывает практика, созданные "одним замыслом" антикоррупционные органы закрывают глаза на нарушения друг друга. Например, НАПК не стало проверять судебные экспертизы, которые детективы НАБУ заказывают у своих друзей и бывших коллег. Хотя факт был зафиксирован самим НАПК.

Манипуляции с экспертизами - обычное дело для НАБУ, однако нередко это играет против самих же детективов. Например, как было с экспертизами по делам "Роттердам+" и экс-министра инфраструктуры Владимира Омеляна. Как заявляла адвокат Ирина Одинец, НАБУ проиграло в суде, потому что в течение расследования детективы по указанным делам "рисовали" судебные экспертизы в дружественных частных конторах, а затем ими безуспешно пытались подтвердить свои обвинения. Сам Владимир Омелян также отмечал, что детективы привлекали "сомнительных экспертов" во время расследования дела против него.

К тому же НАБУ пыталось слить экспертизу по делу против экс-министра агрополитики Николая Сольского, которую сами же и заказали и которая, очевидно, должна была свидетельствовать о невиновности Сольского.

Учитывая неоднократные факты таких манипуляций - идея главы НАБУ Семена Кривоноса создать для бюро свое экспертное учреждение выглядит крайне настораживающей. В таком случае "нарисованных" экспертиз может стать в разы больше, а затем расследования НАБУ могут превратиться в заангажированные преследования вроде массового политического террора советского НКВД.

Это подчеркнули и иностранные эксперты, которые проводили аудит деятельности НАБУ. Аудиторы считают, что создание уголовного учреждения при антикоррупционном бюро не решит вопрос объективности экспертиз в уголовных производствах, которые расследуют детективы.

Политолог Руслан Бортник также раскритиковал идею создания отдельного экспертного учреждения для НАБУ, отметив, что это приведет лишь к еще большему хаосу в государственном управлении.