В МВД Грузии заявили об 11 задержанных на митинге против закона "об иноагентах"

В Тбилиси на акции протеста против закона об иноагентах у здания парламента были задержаны 11 человек, передает УНН со ссылкой на МВД Грузии.

"11 человек задержаны в административном порядке на акции против принятия закона об иноагентах возле парламента Грузии", - говорится в сообщении.

Детали

В МВД Грузии отмечают, что протестующие "физически противостояли полицейским и бросали в их сторону различные тупые предметы, в том числе камни и бутылки". В результате один сотрудник МВД пострадал и был госпитализирован. Также поврежден полицейский автомобиль.

Вместе с тем грузинские правоохранители подтвердили применение перцового газа.

"Для предотвращения физического противостояния МВД применило специальные средства - так называемый перцовый спрей", - говорится в заявлении.

Добавим

В МВД Грузии призвали активистов протестовать в рамках закона, митингующих предупреждают, что "за каждым противоправным действием последует соответствующее правовое реагирование".

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