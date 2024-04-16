В МВД Грузии заявили об 11 задержанных на митинге против закона "об иноагентах"

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
Мезенцева о резолюции в поддержку Украины: движемся к компенсационному механизму
  •  55324 просмотра

Мезенцева о резолюции в поддержку Украины: движемся к компенсационному механизму

Эксклюзив
В ВР о резолюции в поддержку Украины: важно, чтобы все принципы обеспечили полноценный механизм компенсации
  •  56672 просмотра

В ВР о резолюции в поддержку Украины: важно, чтобы все принципы обеспечили полноценный механизм компенсации

Эксклюзив
У Лубинца назвали категорию военнопленных, по которой сложнее всего вести переговоры с рф
  •  72365 просмотра

У Лубинца назвали категорию военнопленных, по которой сложнее всего вести переговоры с рф

Эксклюзив
ГУР об "угрозе" наступления рф на Харьков: ситуация не изменилась
  •  94760 просмотра

ГУР об "угрозе" наступления рф на Харьков: ситуация не изменилась

Эксклюзив
Часть дискредитационной кампании: в СБУ отвергли заявления оккупантов, что некая "защита" якобы обжаловала в москве заочный арест Василия Малюка
15 апреля 2024, 16:59  •  123132 просмотра

Часть дискредитационной кампании: в СБУ отвергли заявления оккупантов, что некая "защита" якобы обжаловала в москве заочный арест Василия Малюка

Эксклюзив
Более 1,3 тыс. заявок подано через "Дія" в международный Реестр убытков
15 апреля 2024, 11:30  •  136000 просмотра

Более 1,3 тыс. заявок подано через "Дія" в международный Реестр убытков

Эксклюзив
С начала года в столичный ТЦК полицией доставлено более 1100 военнообязанных
15 апреля 2024, 09:20  •  136222 просмотра

С начала года в столичный ТЦК полицией доставлено более 1100 военнообязанных

Эксклюзив
Бизнес висит на волоске: малые предприниматели жалуются на сокрушительную налоговую политику (ВИДЕО)
15 апреля 2024, 08:49  •  123366 просмотра

Бизнес висит на волоске: малые предприниматели жалуются на сокрушительную налоговую политику (ВИДЕО)

Эксклюзив
Неделя больших возможностей: гороскоп для всех знаков Зодиака на 15 – 21 апреля
15 апреля 2024, 07:40  •  103076 просмотра

Неделя больших возможностей: гороскоп для всех знаков Зодиака на 15 – 21 апреля

Эксклюзив
С оборота 5 млн грн после уплаты налогов останется лишь 720 тыс. грн. Какие начисления платит в Киеве среднестатистическое ООО - инфографика
12 апреля 2024, 09:57  •  203575 просмотра

С оборота 5 млн грн после уплаты налогов останется лишь 720 тыс. грн. Какие начисления платит в Киеве среднестатистическое ООО - инфографика

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Институт двойных стандартов: как НБУ в чужом глазу пылинку видит, а в своем - пенька не замечает

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В МВД Грузии заявили об 11 задержанных на митинге против закона "об иноагентах"

11 человек были задержаны во время акции протеста против закона об иностранных агентах возле парламента Грузии, один сотрудник полиции получил ранения, а полицейский автомобиль был поврежден.

Новости Мира •   •  5583 просмотра
В МВД Грузии заявили об 11 задержанных на митинге против закона "об иноагентах"

Враг заатаковал Сумскую область: 35 обстрелов, 218 взрывов за день

российские войска совершили 35 обстрелов приграничных районов и населенных пунктов в Сумской области, в результате чего произошло 218 взрывов и один гражданский получил ранения в Ямпольской общине.

Война •   •  6525 просмотра
Враг заатаковал Сумскую область: 35 обстрелов, 218 взрывов за день

Усиление ПВО, предоставление снарядов и срыв планов врага: о чем Умеров говорил с главой Пентагона

Министр обороны Украины Умеров обсудил с главой Пентагона Остином планы противника, пути их срыва, а также необходимость усиления противовоздушной обороны Украины большим количеством ракет.

Война •   •  7912 просмотра
Усиление ПВО, предоставление снарядов и срыв планов врага: о чем Умеров говорил с главой Пентагона

Киевщина уже передала более 100 генераторов - Кравченко посетил Харьковскую область

Киевская область передала более 100 генераторов, павербанков, зарядных станций и топлива в Харьковскую область в рамках акции "Подари свет Харькову", чтобы помочь решить сложную ситуацию с электроснабжением в регионе.

Война •   •  8528 просмотра
Киевщина уже передала более 100 генераторов - Кравченко посетил Харьковскую область

"Ваш финансовый счет добавлен": МВД предупредили о новой схеме кибермошенников

Министерство внутренних дел предупредило о новой схеме кибермошенничества, когда мошенники рассылают сообщения о том, что "Ваш финансовый счет пополнился", со встроенными ссылками на мошеннические ресурсы для похищения данных и средств граждан.

Криминал и ЧП •   •  7997 просмотра
"Ваш финансовый счет добавлен": МВД предупредили о новой схеме кибермошенников

Спецназовцы в Грузии начали разгонять митинг против закона "об иноагентах": есть пострадавшие

Спецназ в Тбилиси начал разгонять протестующих, выступающих против предложенного закона об иностранных агентах, применив слезоточивый газ и силу. Среди пострадавших - активисты и полицейский.

Новости Мира •   •  8937 просмотра
Спецназовцы в Грузии начали разгонять митинг против закона "об иноагентах": есть пострадавшие

Пытался подкупить чиновника биткоинами: дело нардепа Одарченко передали в суд

Дело народного депутата Андрея Одарченко о даче взятки главе Государственного агентства инфраструктуры Украины биткоинами НАБУ направило в суд.

политика •   •  11252 просмотра
Пытался подкупить чиновника биткоинами: дело нардепа Одарченко передали в суд

Шмыгаль и Прицкер провели встречу с американскими бизнесменами

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль встретился с представителями американского бизнеса во главе с Пенни Прицкер с целью привлечения американских компаний и инвестиций в Украину в таких секторах, как энергетика, сельское хозяйство, оборонная промышленность, переработка сырья и ИТ.

Экономика •   •  12196 просмотра
Шмыгаль и Прицкер провели встречу с американскими бизнесменами

Митинг против закона "об иноагентах": в Грузии спецназ применил слезоточивый газ против митингующих

Протестующие в столице Грузии Тбилиси пытаются окружить здание парламента, а спецназовцы применяют слезоточивый газ против граждан на фоне протестов против предложенного закона об "иностранных агентах", рассмотрение которого было отложено до завтра.

Новости Мира •   •  10638 просмотра
Митинг против закона "об иноагентах": в Грузии спецназ применил слезоточивый газ против митингующих

Несколько взрывов прогремели в Херсоне: что известно

Российская армия обстреляла город Херсон с временно оккупированного левого берега. Глава Херсонской МВА призвал жителей держаться подальше от окон и беречь себя и своих близких.

Война •   •  12148 просмотра
Несколько взрывов прогремели в Херсоне: что известно