В.Муженко назвал приоритетом комплектование боевых подразделений специалистами

"По итогам собрания руководителей кадровых органов Вооруженных сил Украины определяю основные приоритеты: комплектование боевых подразделений и резерва первой очереди должно осуществляться только подготовленными специалистами, при назначении на высшие должности необходимо отбирать не тех, кто угодливый и послушный, а наиболее достойных военных профессионалов, имеющих достоинство, авторитет и незыблемые ценности, за малейшие проявления коррупции в кадровых органах будет мгновенное и радикальное решение", - отметил В.Муженко.

Как отметили в пресс-службе Генштаба, во время собрания с руководителями кадровых органов ВСУ была дана оценка результатам увольнения в 2016 году военнослужащих, призванных по мобилизации, и эффективности мер по привлечению на военную службу путем заключения контрактов. Кроме того оценили результаты отбора, перемещения, назначения военнослужащих для комплектования должностей офицерского и сержантского состава ВСУ.

"Участники собрания особое внимание уделили комплектованию должностей командиров взводов, рот (батарей), батальонов (дивизионов) и усовершенствованию алгоритма принятия кандидатов на военную службу по контракту военными комиссариатами и воинскими частями. Приоритет доукомплектование будет предоставляться, как и сейчас, боевым военным частям", - сказано в сообщении.