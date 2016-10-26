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В.Муженко назвал приоритетом комплектование боевых подразделений специалистами

В.Муженко назвал приоритетом комплектование боевых подразделений специалистами

Киев • УНН

 • 6039 просмотра

КИЕВ. 26 октября. УНН. Начальник Генерального штаба - Главнокомандующий Вооруженных сил Украины, генерал армии Украины Виктор Муженко определил приоритетом кадрового менеджмента ВСУ комплектование боевых подразделений и резерва первой очереди только подготовленными специалистами. Об этом начальник Генштаба сообщил на своей странице в Facebook, передает УНН.

"По итогам собрания руководителей кадровых органов Вооруженных сил Украины определяю основные приоритеты: комплектование боевых подразделений и резерва первой очереди должно осуществляться только подготовленными специалистами, при назначении на высшие должности необходимо отбирать не тех, кто угодливый и послушный, а наиболее достойных военных профессионалов, имеющих достоинство, авторитет и незыблемые ценности, за малейшие проявления коррупции в кадровых органах будет мгновенное и радикальное решение", - отметил В.Муженко.

Как отметили в пресс-службе Генштаба, во время собрания с руководителями кадровых органов ВСУ была дана оценка результатам увольнения в 2016 году военнослужащих, призванных по мобилизации, и эффективности мер по привлечению на военную службу путем заключения контрактов. Кроме того оценили результаты отбора, перемещения, назначения военнослужащих для комплектования должностей офицерского и сержантского состава ВСУ.

"Участники собрания особое внимание уделили комплектованию должностей командиров взводов, рот (батарей), батальонов (дивизионов) и усовершенствованию алгоритма принятия кандидатов на военную службу по контракту военными комиссариатами и воинскими частями. Приоритет доукомплектование будет предоставляться, как и сейчас, боевым военным частям", - сказано в сообщении.

Украинские Национальные Новости

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