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В.Муженко назвав пріоритетом комплектування бойових підрозділів фахівцями

В.Муженко назвав пріоритетом комплектування бойових підрозділів фахівцями

Київ • УНН

 • 6039 перегляди

КИЇВ. 26 жовтня. УНН. Начальник Генерального штабу - Головнокомандувач Збройних сил України, генерала армії України Віктор Муженко визначив пріоритетом кадрового менеджменту ЗСУ комплектування бойових підрозділів та резерву першої черги лише підготовленими фахівцями. Про це начальник Генштабу повідомив на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.

"За підсумками зборів керівників кадрових органів Збройних сил України визначаю основні пріоритети: комплектування бойових підрозділів та резерву першої черги повинно здійснюватися тільки підготовленими фахівцями; при призначенні на вищі посади необхідно відбирати не тих, хто догідливий і слухняний, а найбільш достойних військових професіоналів, які мають гідність, авторитет і непорушні цінності; за найменші прояви корупції в кадрових органах буде миттєве і радикальне рішення", - зазначив В.Муженко.

Як зазначили у прес-службу Генштабу, під час зборів з керівниками кадрових органів ЗСУ було надано оцінку результатам звільнення у 2016 році військовослужбовців, призваних під час мобілізації, та ефективності заходів щодо залучення на військову службу шляхом укладання контрактів. Крім того було оцінено результати відбору, переміщення, призначення військовослужбовців для комплектування посад офіцерського та сержантського складу ЗСУ.

"Учасники зборів особливу увагу приділили комплектуванню посад командирів взводів, рот (батарей), батальйонів (дивізіонів), та удосконаленню алгоритму прийняття кандидатів на військову службу за контрактом військовими комісаріатами і військовими частинами. Пріоритет доукомплектування надаватиметься, як і нині, бойовим військовим частинам", - сказано у повідомленні.

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