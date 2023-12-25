В мурманске горел единственный российский атомный транспортный ледокол

В российском Мурманске 24 декабря произошел пожар на атомном контейнеровозе "Севморпуть". Это крупнейший из всех четырех когда-то построенных торговых судов с ядерной энергетической установкой. Об этом сообщают росСМИ, пишет УНН.

Площадь возгорания составляла 30 квадратных метров. В 00:01 ночи спасатели сообщили, что ликвидировали пожар. По данным МЧС, никто не пострадал, - говорится в сообщении.

Детали

В ФГУП "Атомфлот" сообщили, что пожар не угрожал реакторной установке и системам жизнеобеспечения судна.

Справочно

"Севморпуть" - единственное в мире ледокольно-транспортное судно с ядерной энергетической установкой. Судно построили в 1988 году на Керченском судостроительном заводе "Залив".

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