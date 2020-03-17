В Минздраве рассказали, что будет с запланированными операциями на период карантина
Киев • УНН
КИЕВ. 17 марта. УНН. Во время карантина будут перепрофилировать больницу и переносить плановые операции, если они не ургентные и их можно провести через три-четыре месяца. Об этом сказал заместитель министра здравоохранения Украины Виктор Ляшко во время брифинга о мерах по противодействию распространению коронавирусной инфекции, передает корреспондент УНН.
"Отмена плановых операций, а также плановой госпитализации - это поэтапный процесс. У нас с самого начала были выбраны госпитальные базы, которые будут первыми принимать больных коронавирусной инфекцией. В дальнейшем было предусмотрено перепрофилирование учреждений здравоохранения, если будет массовое поступление больных коронавирусной болезнью. Для того, чтобы перепрофилировать заведения - нам нужно высвобождать кровати, на которых находятся не ургентные больные. У которых плановая операция без ущерба для их здоровья может произойти и через три и четыре месяца", - сказал Ляшко.
По его словам, этот процесс не должен вредить здоровью человека, а в случае необходимости - операцию должны проводить.
"Поэтому вопрос, что будет национального уровня перечень операций, которые будут запрещено проводить - такого не планируется делать. Этот вопрос на рассмотрении врача, поскольку в каждом клиническом случае именно оперирующий врач, лечащий врач, принимает определенное решение. Наша главная задача - обеспечить всех украинцев качественной медицинской помощью, для того, чтобы никто не пострадал во время вспышки коронавирусной болезни. В то же время, освобождая больницы, мы расширяем возможности для госпитализации людей и, в первую очередь, для проведения реанимационных мероприятий, для которых можно использовать оборудование в отделениях интенсивной терапии", - отметил Виктор Ляшко.
Также он добавил, что рассматривают возможность использовать оборудование из операционных.
Напомним, врач рассказал, в каких ситуациях нужно откладывать операцию во время карантина.
Также напомним, Президент призвал Минздрав временно запретить плановые мероприятия и плановые операции.