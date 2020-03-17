В Минздраве рассказали, что будет с запланированными операциями на период карантина

КИЕВ. 17 марта. УНН. Во время карантина будут перепрофилировать больницу и переносить плановые операции, если они не ургентные и их можно провести через три-четыре месяца. Об этом сказал заместитель министра здравоохранения Украины Виктор Ляшко во время брифинга о мерах по противодействию распространению коронавирусной инфекции, передает корреспондент УНН.