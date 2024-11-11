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В москве решили заочно арестовать судью МУС, который выдал ордер на шойгу

В москве решили заочно арестовать судью МУС, который выдал ордер на шойгу

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14:45 • 10111 просмотра

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В россии заочно арестовали судью МУС Хайкеля Бен Махфуда за выдачу ордеров на арест шойгу и герасимова. Арест должен вступить в силу в случае задержания судьи на территории рф.

Один из московских судов заочно отправил под стражу судью Международного уголовного суда Хайкеля Бен Махфуда, который выдал ордера на арест бывшего министра обороны рф сергея шойгу и валерия герасимова по подозрению в причастности к ракетным ударам по энергообъектам Украины. Об этом сообщают росСМИ, передает УНН.

Детали

Пресс-служба басманного суда москвы сообщила, что Хайкеля Бен Махфуда заочно отправили под стражу по ч. 2 ст. 301 УК рф (заведомо незаконное взятие под стражу или содержание под стражей). Мера пресечения избрана с момента его возможного задержания в россии.

Добавим

Юрист из Туниса Хайкель Бен Махфуд стал судьей МУС в марте текущего года. В июне Махфуд, а также судьи Розарио Сальваторе Айтала и Серхио Херардо Угальде Годинес выдали ордера на арест бывшего министра обороны сергея шойгу и валерия герасимова по подозрению в причастности к ракетным ударам по энергообъектам Украины.

Также отметим, что в марте прошлого года следственный комитет рф возбудил уголовные дела в отношении судей МУС Серхио Херардо Угальде Годинеса, Томоко Акане и Розарио Сальваторе Айтали, а также прокурора Карима Ахмада Хана, которые выдали ордера на арест российского диктатора владимира путина и омбудсмена по правам ребенка марии львовой-беловой.

Напомним

Украина станет 125-м государством-участником Международного уголовного суда с 1 января 2025 года. В Нью-Йорке была официально депонирована ратификационная грамота Римского статута МУС.

Будет ли Украина требовать от МУС ордер на арест Ким Чен Ына? Зеленский ответил31 октября 2024, 16:08 • 27849 просмотров

Павел Башинский

Павел Башинский

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