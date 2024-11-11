Один из московских судов заочно отправил под стражу судью Международного уголовного суда Хайкеля Бен Махфуда, который выдал ордера на арест бывшего министра обороны рф сергея шойгу и валерия герасимова по подозрению в причастности к ракетным ударам по энергообъектам Украины. Об этом сообщают росСМИ, передает УНН.

Детали

Пресс-служба басманного суда москвы сообщила, что Хайкеля Бен Махфуда заочно отправили под стражу по ч. 2 ст. 301 УК рф (заведомо незаконное взятие под стражу или содержание под стражей). Мера пресечения избрана с момента его возможного задержания в россии.

Добавим

Юрист из Туниса Хайкель Бен Махфуд стал судьей МУС в марте текущего года. В июне Махфуд, а также судьи Розарио Сальваторе Айтала и Серхио Херардо Угальде Годинес выдали ордера на арест бывшего министра обороны сергея шойгу и валерия герасимова по подозрению в причастности к ракетным ударам по энергообъектам Украины.

Также отметим, что в марте прошлого года следственный комитет рф возбудил уголовные дела в отношении судей МУС Серхио Херардо Угальде Годинеса, Томоко Акане и Розарио Сальваторе Айтали, а также прокурора Карима Ахмада Хана, которые выдали ордера на арест российского диктатора владимира путина и омбудсмена по правам ребенка марии львовой-беловой.

Напомним

Украина станет 125-м государством-участником Международного уголовного суда с 1 января 2025 года. В Нью-Йорке была официально депонирована ратификационная грамота Римского статута МУС.

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