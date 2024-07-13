Киев • УНН
россияне сбросили бомбы на автобусную остановку в Мирнограде, в результате чего погибли 4 человека, в том числе ребенок, и еще 9 получили ранения, были разрушены здания и транспортные средства.
Четыре человека погибли и девять получили ранения в результате вражеских бомбардировок Мирнограда Донецкой области двумя авиабомбами "УМПБ Д-30СН". Среди пострадавших - ребенок. Об этом УНН сообщает со ссылкой на полицию региона.
"Вчера, в 17.30, российские войска ударили по Мирнограду двумя авиабомбами "УМПБ Д-30СН", попали в остановку общественного транспорта и админздание. На месте погибли трое мужчин, среди них - 42-летний водитель автобуса. Женщина, 1983 года рождения, умерла в больнице", - говорится в сообщении полиции.
Раненые: 16-летний парень, а также 4 мужчины и 4 женщины (от 20 до 62 лет).
Разрушениям подверглись 8 многоквартирных и 5 частных домов, 4 магазина, 2 админздания и 2 учебных заведения, гражданский автомобиль.
На месте работали взрывотехники, парамедики, следственно-оперативная группа полиции, а также все профильные службы.
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