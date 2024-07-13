Четыре человека погибли и девять получили ранения в результате вражеских бомбардировок Мирнограда Донецкой области двумя авиабомбами "УМПБ Д-30СН". Среди пострадавших - ребенок. Об этом УНН сообщает со ссылкой на полицию региона.

"Вчера, в 17.30, российские войска ударили по Мирнограду двумя авиабомбами "УМПБ Д-30СН", попали в остановку общественного транспорта и админздание. На месте погибли трое мужчин, среди них - 42-летний водитель автобуса. Женщина, 1983 года рождения, умерла в больнице", - говорится в сообщении полиции.

Раненые: 16-летний парень, а также 4 мужчины и 4 женщины (от 20 до 62 лет).

Разрушениям подверглись 8 многоквартирных и 5 частных домов, 4 магазина, 2 админздания и 2 учебных заведения, гражданский автомобиль.

На месте работали взрывотехники, парамедики, следственно-оперативная группа полиции, а также все профильные службы.

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