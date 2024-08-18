В Мирнограде погиб мужчина из-за вражеского артобстрела

Мирноград снова попал под вражеский артиллерийский обстрел. Снаряд попал рядом с автомобилем, в результате чего погиб 44-летний мужчина. Об этом сообщил председатель Донецкой областной государственной администрации Вадим Филашкин, передает УНН.

Еще 1 человек погиб в Мирнограде. Город снова попал под вражеский артиллерийский обстрел. Снаряд попал рядом с автомобилем, в результате чего погиб 44-летний мужчина. Повреждены 6 частных домов - написал Филашкин.

Он подчеркнул, что эвакуация спасает жизни.

Дополнение

17 августа россияне попали в 9-этажку в Мирнограде в Донецкой области, есть раненые.

В Мирнограде и Селидово Донецкой области усилен комендантский час с 15:00 до 11:00. Новые правила будут действовать с 19 августа из-за приближения российских оккупантов к окрестностям Покровска.