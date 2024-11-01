В Минздраве заявили, что «Охматдет» готов к работе в осенне-зимний период
Киев • УНН
Министр здравоохранения сообщил о завершении первоочередных аварийных работ в «Охматдете». Больница продолжает работать и готова к осенне-зимнему периоду, несмотря на отложение полного восстановления.
В больнице «Охматдет» провели сейчас первоочередные аварийные работы и она готова к работе в осенне-зимний период.
Об этом заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко во время Часа вопросов к правительству в ВР, передает корреспондент УНН.
Относительно восстановления «Охматдета». «Охматдет» сегодня работает, лечит детей. Провели сейчас первоочередные аварийные работы и «Охматдет» готов к работе в осенне-зимний период
Дополнение
4 октября медицинский директор «Охматдета» Сергей Чернышук сообщал, что восстановление больницы «Охматдет», пострадавшей в результате удара РФ в июле, в этом году уже не состоится.
Причиной называют то, что была изменена процедура избрания подрядчика, которая требует больше времени. Также была повторно сделана более детальная экспертиза, которая до сих пор на завершающей стадии.
Детская больница «Охматдет» 30 сентября объявила упрощенные закупки на противоаварийные работы стоимостью 9,51 млн гривен и технический надзор за ними стоимостью 132 тыс. гривен.
Сообщалось, что до 15 ноября должны выполнить первоочередные противоаварийные работы по защите от внешнего воздействия здания больницы «Охматдет».