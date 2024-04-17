В Минобороны рассказали о последствиях российских обстрелов за минувшие сутки

За прошедшие сутки российские войска обстреляли территорию 10 областей Украины. об этом сообщили в Ситуационном центре Министерства обороны Украины для Military Media Center, пишет УНН.

Детали

Всего из различных видов вооружения, в том числе минометов, танков, артиллерии, РСЗО, БПЛА, ЗРК, а также тактической авиации, были атакованы 107 населенных пунктов и 118 объектов инфраструктуры.

Отмечается, что есть погибшие и раненые среди гражданских, количество жертв уточняется.

Напомним

В результате российского ракетного удара по Чернигову 17 апреля погибло 10 человек, 20 получили ранения, люди все еще находятся под завалами.

За сутки рф нанесла 2 ракетных удара, 64 авиационных атак, 75 залповых обстрелов