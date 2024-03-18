В Минобороны предотвратили поставку более 260 тонн некачественных продуктов в воинские части

В прошлом месяце Министерство обороны выявило на складах поставщиков 264,09 тонн некачественных продуктов, которые могли попасть в воинские части. Об этом пишет УНН со ссылкой на Минобороны.

Детали

Отмечается, что в феврале инспекторы Минобороны предотвратили поставку 264,09 тонн некачественных продуктов в воинские части.

В ведомстве подчеркнули, что в прошлом месяце представители Центрального управления контроля качества проверили продукты на складах компаний-поставщиков до отгрузки в подразделения.

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Мы системно проводим проверки на складах компаний до поставки в подразделения. Если инспекторы фиксируют испорченные продукты, поставщик должен заменить партию. Некоторые недобросовестные компании наносят ущерб государству. Например, на уровне оперативно-стратегических группировок войск только за февраль недопоставили продукции на сумму - 36 479 997,10 гривен. (...) При любых обстоятельствах наши военные не должны испытывать никаких проблем с качеством пищи - заявил заместитель министра обороны Виталий Половенко.

По его словам, поставки срывают компании, которые систематически не выполняют свои обязанности. Он подчеркнул, что Минобороны будет открыто сообщать обществу по всем вопросам с поставками пищевого обеспечения.

Дополнение

В Министерстве обороны добавляют, что согласно условиям договора, поставщик в течение 24 часов должен заменить испорченную продукцию на качественную. Также Половенко отметил, что на предприятия, которые срывают условия договора ждут штрафные санкции.

Напомним

"Государственный оператор тыла" ужесточил требования к качеству мяса, молочных продуктов и колбасных изделий, которые будут поставляться Вооруженным силам Украины.