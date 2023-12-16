В Минобороны ожидают от местных властей большего содействия мобилизационной работе

Министр обороны Рустем Умеров заявил, что ожидает от органов местного самоуправления еще большего содействия мобилизационной работе, передает УНН.

Детали

Вчера состоялось заседание Конгресса местных и региональных властей под председательством Президента Украины и при участии Председателя Верховной Рады, Премьер-министра, Главы Офиса Президента, членов Правительства, депутатов, руководителей ОГА, представителей органов местного самоуправления - написал Умеров в Facebook.

Он назвал разговор важным и содержательным. Умеров сообщил, что он как министр обороны очертил направления, на которых сегодня сфокусированы вместе с местными властями.

"Строительство фортификационных сооружений. Это о защите нашей страны", - отметил Умеров.

Также по его словам, нужно изменить подходы к подготовке военнообязанных к военной службе и населения к национальному сопротивлению.

"Все наши люди должны быть обучены и подготовлены", - добавил министр.

Также он сообщил, что ожидает от органов местного самоуправления большего содействия мобилизационной работе.

Органы местного самоуправления могут ощутимо усилить привлечение специалистов в Силы обороны через проект рекрутинга. Ожидаем от них еще большего содействия мобилизационной работе - написал Умеров.

Дополнение

Президент Украины Владимир Зеленский отмечал, что приоритетной задачей для всех органов власти сейчас является оборона украинского государства.

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