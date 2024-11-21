В МИД Украины прокомментировали удар рф новой ракетой: имела все характеристики МБР
Киев • УНН
Спикер МИД Георгий Тихий сообщил об ожидании экспертных выводов относительно новой ракеты рф, выпущенной по Украине. По словам Зеленского, ракета имела характеристики межконтинентальной баллистической.
Сейчас Украина ожидает результатов выводов относительно того, каким типом новой ракеты армия рф сегодня нанесла удар по Украине, сообщил в четверг спикер МИД Георгий Тихий, передает УНН.
Мы ждем выводов экспертов, чтобы определить точный тип новой ракеты, которую россия выпустила по Украине сегодня утром и которая имела все летно-технические характеристики МБР. Сам удар доказывает: россия не стремится к миру. Наоборот, она прилагает все усилия для расширения войны
Контекст
Президент Владимир Зеленский заявлял, что сегодня россия использовала против Украины новую российскую ракету. Все характеристики - скорость, высота - межконтинентальной баллистической. Сейчас продолжаются экспертизы.
В Воздушных силах ВСУ сообщалось, что россия выпустила межконтинентальную баллистическую ракету и еще 8 ракет, сбито шесть Х-101.