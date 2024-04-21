В Мичигане автомобиль протаранил дом, 2 ребенка погибли, 15 человек ранены

В Мичигане два ребенка погибли, еще около 15 человек пострадали, когда автомобиль протаранил здание лодочного клуба, где проходила вечеринка в честь дня рождения. Об этом сообщил телеканал CBS News, передает УНН.

Детали

Инцидент произошел накануне днем в городке Берлин. Шериф Мичигана Трой Гуднаф уточнил, что погибли 8-летняя девочка и ее 5-летний брат. Некоторые пострадавшие получили серьезные ранения.

За рулем автомобиля была 66-летняя женщина. Предполагается, что она была пьяной. По словам шерифа, женщина протаранила стену и проехала внутрь здания более чем на семь метров.

Первая помощь была оказана примерно 15 жертвам, среди которых были взрослые и дети сообщил собеседник телеканала.

Трое детей и шестеро взрослых были госпитализированы с серьезными или угрожающими жизни ранениями. Несколько пострадавших отправились в больницы на личном автотранспорте.

Женщина, которая была за рулем, взята под стражу. По словам шерифа, она сотрудничает с властями.

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