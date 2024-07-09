В метро Киева рассказали об отборе и обучении машинистов: сколько женщин среди претендентов

В Киевский метрополитен поступило 450 заявок на работу, из которых большинство составляют женщины. Сейчас одна женщина проходит обучение на машиниста поезда и планирует начать работу уже в конце этого года, ведь обучение тяжелое и длится около 10 месяцев. Об этом рассказала пресс-служба Киевского метрополитена в комментарии журналисту УНН.

Сейчас в метрополитене продолжается набор слушателей и слушательниц на курсы машиниста и машинисток. Всего к нам поступило около 450 заявок, более половины из них - это женщины - сказали в пресс-службе Киевского метрополитена.

На предприятии сообщили, что получили большое количество анкет, которые начали обрабатывать. Согласно разработанному механизму, сначала они связывались с кандидатами по телефону, а затем приглашали их на ознакомительную встречу. После этих встреч определяли, желает ли специалист работать в этой сфере и хочет ли метрополитен продолжать сотрудничество с ним. Далее происходило непосредственно собеседование с профильным заместителем по кадрам, в котором могли участвовать также машинисты из структуры, поскольку они занимаются обучением будущих машинистов.

"После успешного прохождения собеседования наступает ключевой этап - направление на медицинский осмотр, поскольку основным и очень важным критерием является отличное состояние здоровья. Сейчас мы направили на медосмотр восемь женщин и одиннадцать мужчин. Кроме того, сейчас одна женщина уже учится на машинистку. После успешной сдачи экзаменов она планирует начать работу на красной ветке в конце года", - добавляет пресс-служба.

Обучение в Киевском метрополитене занимает пять месяцев теории и два месяца практики, между которыми также проводятся экзамены.

"После успешной сдачи экзаменов мы направляем машиниста или машинистку на трехмесячную практику, во время которой он или она будет работать в паре с опытным машинистом. Это подобно получению водительского удостоверения, когда, имея категорию B и нуждаясь в категории C, необходимо "накатать" определенное количество часов. Так же здесь - надо отъездить определенное количество часов. После этого машинист сдает экзамен, чтобы подтвердить свою квалификацию, получает удостоверение и уже может самостоятельно работать на линии. То есть, около трех месяцев он работает в паре с опытным машинистом", - добавили в метрополитене.

Напомним

В "Киевпастрансе" есть дефицит специалистов рабочих профессий. Процент нехватки кадров достигает 27%. В столичном метрополитене есть ориентировочно 1100 вакансий, что составляет 15% от общего штатного расписания предприятия.