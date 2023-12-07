В Messenger ввели сквозное шифрование по умолчанию: что это значит
Киев • УНН
Компания Meta внедрила сквозное шифрование личных сообщений и звонков в Messenger и Facebook по умолчанию, что повышает уровень конфиденциальности и безопасности. В Messenger также появились новые функции для контроля пользователя над сообщениями.
Теперь личные сообщения и звонки пользователей в Messenger и Facebook будут иметь сквозное шифрование по умолчанию, что сделает общение более приватным и безопасным. Об этом сообщили в Meta, передает УНН.
Сегодня я рада сообщить, что мы внедряем сквозное шифрование по умолчанию для личных сообщений и звонков в Messenger и Facebook, а также набор новых функций, которые позволят вам дальше контролировать процесс обмена сообщениями. Мы серьезно относимся к своей ответственности по защите ваших сообщений
Детали
Сквозное шифрование обеспечивает дополнительный уровень безопасности. То есть никто, включая Meta, не сможет увидеть информацию из частных чатов и голосовых и видеозвонков.
Возможность включить эту функцию, как дополнительную, присутствовала в Messenger еще с 2016 года, однако сейчас это делается по умолчанию. "Для этого понадобились годы, потому что мы потратили время, чтобы сделать это правильно", - говорится в сообщении.
Также для Messenger представили новые функции конфиденциальности, безопасности и контроля. Например, элементы управления доставкой, блокировка и запросы на сообщения.
Напомним
В конце октября в Facebook объявили, что запускают новую, четвертую, версию своего приложения для мгновенного обмена сообщениями Messenger.
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В Messenger ввели сквозное шифрование по умолчанию: что это значит
Компания Meta внедрила сквозное шифрование личных сообщений и звонков в Messenger и Facebook по умолчанию, что повышает уровень конфиденциальности и безопасности. В Messenger также появились новые функции для контроля пользователя над сообщениями.
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