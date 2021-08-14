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Facebook впроваджує наскрізне шифрування для голосових і відеодзвінків в Messenger

Facebook впроваджує наскрізне шифрування для голосових і відеодзвінків в Messenger

Київ • УНН

 • 16495 перегляди

КИЇВ. 14 серпня. УНН. Facebook оголосив, що впроваджує наскрізне шифрування для голосових і відеодзвінків в Messenger, додавши ще один рівень конфіденційності своїй комунікаційній платформі. Про це інформує УНН з посиланням на Reuters.

Деталі

В сервісах WhatsApp і Messenger Facebook вже є наскрізне шифрування особистих текстових повідомлень, що відправляються користувачами.

Гігант соціальних мереж поступово додавав аудіо і відео функції в свій портфель послуг обміну повідомленнями.

Ці функції набули популярності в минулому році, оскільки люди прагнуть залишатися на зв'язку віртуально під час пандемії коронавірусу.

"Ми також почнемо обмежений тест з дорослими в деяких країнах, що дозволить їм підписатися на повідомлення з наскрізним шифруванням і дзвінки для розмов один на один в Instagram", - йдеться в повідомленні.

В Facebook зазначили, що функція безпеки також буде протестована в найближчі тижні в групових чатах Messenger.

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