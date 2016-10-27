В.Медведчук: народ по-прежнему отстранен от управления страной

По мнению В.Медведчука, говорить о свободе в стране, находящейся под внешним управлением, по меньшей мере, цинично.

"Страна полностью зависит от милости кредиторов и проводит реформы в интересах ростовщиков, а не своих граждан, и так будет до тех пор, пока народ не получит право управлять страной, принимать участие в решении стратегически важных для государства вопросов, пока в Украине не начнут работать механизмы прямой демократии", - уверен политик.

Народ, который по Конституции является единственным источником власти, по-прежнему остается всего лишь безмолвным и бесправным наблюдателем (а часто и заложником) происходящих на политическом олимпе процессов, констатирует политик. При этом, несмотря на постоянные обещания принять новый закон о референдуме, до настоящего времени так и не нашлось ни времени, ни политического мужества выполнить свое обещание.

"И это не удивительно, ведь с помощью референдума народ может выражать недоверие и тем самым отправлять в отставку Верховную Раду Украины, Кабинет Министров Украины, руководителей областей и районов; глав сел, поселков, городов; депутатов советов всех уровней - от сельского до областного", - считает лидер "Украинского выбора - Права народа".

Политик напоминает о том, что его движение "Украинский выбор" еще в 2012 г. подготовило законопроект "О всеукраинском и местном референдумах по народной инициативе", в котором четко прописан механизм реализации гражданами их конституционного права на прямое управление страной.

"Этот документ прошел широкое обсуждение во всех регионах страны, однако так и остался невостребованным... и при диктаторском режиме, и при нынешней, как нас уверяют, демократической власти", - подытожил В.Медведчук.