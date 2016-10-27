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В.Медведчук: народ як і раніше відсторонений від управління країною

В.Медведчук: народ як і раніше відсторонений від управління країною

Київ • УНН

 • 7083 перегляди

КИЇВ. 27 жовтня. УНН. Поки народ не отримає права керувати державою за допомогою референдуму, поки не почнуть працюватимуть механізми прямої демократії, до тих сьогодні в Україні не буде свободи, добробуту і верховенства права. Таку думку висловив лідер Громадського руху “Український вибір — право народу” Віктор Медведчук в газеті “Аргументи і факти”.

На думку Медведчука, говорити про свободу в країні, яка перебуває під зовнішнім управлінням, щонайменше, цинічно.

“Країна цілком залежить від милості кредиторів і проводить реформи в інтересах лихварів, а не своїх громадян, і так буде до тих пір, поки народ не отримає право управляти країною, брати участь у вирішенні стратегічно важливих для держави питань, поки в Україні не почнуть працювати механізми прямої демократії”, - впевнений політик.

Народ, за Конституцією, є єдиним джерелом влади, як і раніше залишається всього лише безмовним і безправним спостерігачем (а часто і заручником) відбуваються на політичному олімпі процесів, констатує політик. При цьому, не дивлячись на постійні обіцянки прийняти новий закон про референдум, у народних обранців так і не знайшлося ні часу, ні політичної мужності виконати свою обіцянку.

“І це не дивно, адже за допомогою референдуму народ може висловлювати недовіру і тим самим відправляти у відставку Верховну Раду України, Кабінет Міністрів України, керівників областей і районів; голів сіл, селищ, міст; депутатів рад усіх рівнів — від сільської до обласної ”, - вважає лідер "Українського вибору — Права народу".

Політик нагадує у тому, що його Рух “Український вибір” ще 2012 року підготувало законопроект “Про всеукраїнський та місцевий референдуми з народної ініціативи”, в якому чітко прописаний механізм реалізації громадянами їх конституційного права на пряме управління країною.

“Цей документ пройшов широке обговорення в усіх регіонах країни, проте так і залишився незатребуваним ... і при диктаторському режимі, і при нинішній, як нас запевняють, демократичній влади”, — підсумував В.Медведчук.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

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