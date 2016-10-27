В.Медведчук: народ як і раніше відсторонений від управління країною

КИЇВ. 27 жовтня. УНН. Поки народ не отримає права керувати державою за допомогою референдуму, поки не почнуть працюватимуть механізми прямої демократії, до тих сьогодні в Україні не буде свободи, добробуту і верховенства права. Таку думку висловив лідер Громадського руху “Український вибір — право народу” Віктор Медведчук в газеті “Аргументи і факти”.