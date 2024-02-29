В Мариуполе прогремела серия громких взрывов - Андрющенко
Киев • УНН
Во временно оккупированном Мариуполе прогремели взрывы, сообщил советник городского головы.
Во временно оккупированном Мариуполе прогремела серия громких взрывов, сообщил в четверг советник мэра города Петр Андрющенко, пишет УНН.
Сообщают о серии громких взрывов в Мариуполе
По его словам, детали уточняются.
В оккупированном Мариуполе у россиян стало меньше ПВО22 февраля 2024, 16:04 • 23640 просмотров
В Мариуполе прогремела серия громких взрывов - Андрющенко
Во временно оккупированном Мариуполе прогремели взрывы, сообщил советник городского головы.
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