В Мариуполе прогремел взрыв: что пыталось сбить вражеское ПВО
Киев • УНН
Во временно оккупированном Мариуполе был слышен взрыв из-за срабатывания вражеской системы противовоздушной обороны. По данным Сопротивления Мариуполя, визуального подтверждения поражения цели нет.
В оккупированном Мариуполе был слышен взрыв - работало вражеское ПВО, сообщает УНН со ссылкой на Сопротивление Мариуполя.
По предварительной информации, сработало ПВО оккупантов.
«Визуально сработало ПВО - пытались что-то сбить. Но поражение цели визуально подтвердить не можем», - отмечают в Сопротивлении.
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