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В Мариуполе после "хлопка" оккупанты усилили охрану военных баз - Андрющенко

Киев  •  УНН

20 декабрь 2023, 08:29  •  17137 просмотра

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После недавних атак в Мариуполе россияне значительно усилили безопасность своих военных баз, добавив средства наблюдения и укрепления.

Во временно занятом оккупантами Мариуполе после "хлопка" россияне усилили обустройство и организацию охраны военных баз, сообщил в среду  советник мэра города Петр Андрющенко, пишет УНН.

После Мариупольского хлопка оккупанты кардинально усилили обустройство и организацию охраны военных баз в городе.  Установили камеры наблюдения (иногда там уже были - добавили новые). Тотальную "Егозу" на заборе и дополнительные вышки наблюдения

- написал Андрющенко в Telegram.

По его словам, как это должно спасти оккупантов от "хлопка" -  непонятно. "Но акция "Паники нет" проведена по всем выявленным базам россиян", - указал Андрющенко. 

Напомним 

В  временно оккупированном россиянами Мариуполе в ночь на 15 декабря прогремело два взрыва. По данным Мариупольского городского совета прилетело по  "бетонному заводу" россиян, и по территории за "ПортСити", где военные рф размещали технику и части систем ПВО.

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

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