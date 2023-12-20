В Мариуполе после "хлопка" оккупанты усилили охрану военных баз - Андрющенко

Во временно занятом оккупантами Мариуполе после "хлопка" россияне усилили обустройство и организацию охраны военных баз, сообщил в среду советник мэра города Петр Андрющенко, пишет УНН.

После Мариупольского хлопка оккупанты кардинально усилили обустройство и организацию охраны военных баз в городе. Установили камеры наблюдения (иногда там уже были - добавили новые). Тотальную "Егозу" на заборе и дополнительные вышки наблюдения - написал Андрющенко в Telegram.

По его словам, как это должно спасти оккупантов от "хлопка" - непонятно. "Но акция "Паники нет" проведена по всем выявленным базам россиян", - указал Андрющенко.

Напомним

В временно оккупированном россиянами Мариуполе в ночь на 15 декабря прогремело два взрыва. По данным Мариупольского городского совета прилетело по "бетонному заводу" россиян, и по территории за "ПортСити", где военные рф размещали технику и части систем ПВО.