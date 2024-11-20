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В Мариуполе оккупанты начали новую волну фильтрации: под прицелом дети

В Мариуполе оккупанты начали новую волну фильтрации: под прицелом дети

Киев  •  УНН

 • 8174 просмотра

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Российские оккупанты проводят фильтрационные мероприятия на частных предприятиях Мариуполя, задерживая людей без российских паспортов. 263 несовершеннолетних взяты на учет, 16 детей названы "экстремистами" за проукраинские взгляды.

Во временно оккупированном Мариуполе российские террористы начали новую волну фильтрационных мероприятий, передает УНН со ссылкой на Сопротивление.

По данным Сопротивления, под предлогом "борьбы с нарушителями миграционного законодательства" рейды проводят на частных предприятиях.

Людей без российского паспорта задерживают на "выяснение обстоятельств", которое может длиться до 30 суток.

"Впервые под удар попали дети. Оккупанты взяли на учет 263 несовершеннолетних, среди которых 16 детей названы "экстремистами" за проукраинские взгляды. Их заставляют проходить психиатрические обследования или "лечение", - указано в сообщении.

росгвардия принудительно изымает оружие у охотников на захваченных территориях - Сопротивление18 нояб. 2024, 23:02 • 13799 просмотров

Антонина Туманова

Антонина Туманова

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