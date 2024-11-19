росгвардия принудительно изымает оружие у охотников на захваченных территориях - Сопротивление
Киев • УНН
На временно оккупированных территориях росгвардейцы проводят конфискацию зарегистрированного оружия у местных охотников. Особое внимание уделяют гладкоствольному оружию и патронам, которые могут быть использованы против дронов.
Оккупанты конфискуют оружие у местных охотников на временно оккупированных территориях. Об этом сообщает Центр национального сопротивления, передает УНН.
Детали
По информации местных источников, сотрудники росгвардии осуществляют обход домохозяйств, где есть зарегистрированное оружие, и забирают его для нужд российской армии.
Охотникам, в чьих руках оказывается оружие, принудительно вручают документы для подписи, якобы подтверждающие «добровольную передачу» имущества.
В случае отказа, владельцам оружия угрожают уголовными преследованиями.
Особое внимание оккупанты уделяют гладкоствольному оружию и патронам с дробью, которые могут быть использованы для уничтожения беспилотников. Также конфискуют нарезное огнестрельное оружие калибров 7.62, 8.6 и 12.7 мм, которое может быть полезным для нужд оккупационных сил.