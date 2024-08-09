В Липецкой области из-за атаки БПЛА ввели чрезвычайное положение: объявлена эвакуация

В Липецкой области вводят режим ЧС и объявили об эвакуации четырех населенных пунктов. Об этом сообщает губернатора Липецкой области игоря артамонова в Telegram, пишет УНН.

Для ликвидации последствий детонации взрывоопасных объектов вводится режим ЧС возле Липецкого муниципального округа. Для обеспечения безопасности жителей принято решение провести эвакуацию населенных пунктов: копцовые хутора, федоровку, яковлю, тынковку, - написал артамонов.

Он также сообщил, что в городе липецке и липецком МО сейчас остановлено движение пассажирского транспорта. Движение будет восстановлено после отмены красного уровня опасности.

По предварительной информации, в результате атаки БПЛА пострадали 6 человек. Всем пострадавшим оказывается помощь в липецких больницах, - сообщил Артамонов.

Напомним

В ночь с 8 на 9 августа в российском липецке заявили о массированной атаке беспилотников. Произошла детонация взрывоопасных объектов, повреждена энергетическая инфраструктура, нарушено электроснабжение.