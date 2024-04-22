В Латвии планируют отказаться от русского языка как второго иностранного в школах

Во вторник, 23 апреля, правительство Латвии планирует принять решение о постепенном отказе от русского языка как второго иностранного в общем образовании. Вместо этого предлагается изучение одного из официальных языков Европейского Союза или стран-членов Европейской экономической зоны. Об этом сообщает Delfi, пишет УНН.

Детали

Отмечается, что сейчас латвийские школьники изучают английский язык как первый иностранный язык с начала обучения, а второй иностранный язык начинают изучать с конца начальной школы.

Теоретически дети могут изучать французский, немецкий и другие языки как второй иностранный, но на практике чаще всего преподается русский язык, поскольку в школах не хватает учителей других языков, - говорится в сообщении.

По информации Министерства образования и науки, русский язык преподается как второй иностранный почти в половине латвийских школ. В некоторых учебных заведениях альтернативы русскому языку не предлагается.

Изменения, предложенные МОН, предусматривают, что с 2026/2027 учебного года школы должны будут постепенно предлагать ученикам в качестве второго иностранного языка на уровне основного образования один из официальных языков Европейского Союза (ЕС) или стран-членов Европейской экономической зоны (ЕЭЗ), или иностранный язык, регулируемый межправительственными соглашениями об образовании. русский язык не входит в число этих языков.

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