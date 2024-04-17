Уже через три месяца: языковой омбудсмен сообщил, когда русский исчезнет из украинских эфиров

С 7 июля этого года вступает в силу один из пунктов Закона Украины "О медиа", который укрепляет положения по применению государственного языка в украиноязычных телевизионных программах. Об этом сообщил уполномоченный по защите государственного языка Тарас Кремень, пишет УНН.

Детали

7 июля 2024 года вступает в силу пункт 6 части 8 статьи 40 Закона Украины "О медиа", ужесточающий требования по использованию государственного языка в эфирах украиноязычных программ.

"... уже через три месяца использование негосударственного языка в эфирах допускается только в употребленных участниками программ устойчивых выражениях, коротких фразах или отдельных словах. А все выступления, интервью, комментарии, объяснения, вопросы, отдельные реплики и т.д. на негосударственном языке должны быть переведены, дублированы или озвучены на украинском", - рассказал Уполномоченный по защите государственного языка Тарас Кремень.

Он отметил, что это поможет прекратить режим украинско-российского двуязычия в телевизионных и радиоэфирах, который, как установил Конституционный Суд Украины, противоречит конституционному статусу украинского языка как единственного государственного и нарушает права граждан на получение информации и услуг на государственном языке.

"Сегодня в телеэфирах общенациональных телевизионных каналов практикуется украинско-российское двуязычие, при котором участники применяют русский язык без перевода, озвучки или субтитрования на государственном языке. С 17 июля такая практика будет прекращена. Украинского станет больше!" - добавил он.

Напомним

Большинство украинцев выступают за полное устранение русского языка из официального общения после полномасштабного российского вторжения в феврале 2022 года.